Días después de que le comunicaran su cese del programa de Telecinco, el bailaor ha lanzado un nuevo ataque contra la presentadora.

El pasado miércoles, ‘Sálvame’ revolucionaba a la audiencia y a sus propios colaboradores después de comunicarle en directo a Antonio Canales su cese del programa. Un despido fulminante que pillaba por sorpresa al bailaor y que provocaba que, sin ningún tipo de filtros, arremetiera contra la cúpula y asegurara que el espacio de Telecinco se iba a pique debido a las bajas audiencias que estaba haciendo. Unos días después, mientras que disfruta de unos días de desconexión con Olga Moreno y el resto de concursantes de ‘Supervivientes’, el exconcursante del reality de aventuras ha lanzado un nuevo dardo envenenado a Carlota Corredera.

En medio de su divertido plan junto a Olga Moreno y el resto de amigos de ‘Supervivientes’ en las playas de El Palmar de Cádiz, Antonio Canales ha compartido una fotografía en blanco y negro donde podemos verle dándolo todo sobre las tablas. Junto a esta, el bailaor ha querido aprovechar la ocasión para volver a atizar a Carlota Corredera tras su despedido de ‘Sálvame’: «Flotando sin gravedad en Jerez… Esta mañana han visto a Carlota Corredera en la cola del INEM sellando!!! Dice la verdad !! Jajajajaaaa», escribe.

Un mensaje que muchos se han lanzado a aplaudir haciendo hincapié en que es una de las pocas personas que se ha atrevido a decir lo que piensa del programa sin ningún tipo de pelos en la lengua. Aunque también ha recibido un sinfín de críticas y muchos usuarios le han acusado de «estar reventado«.

Sea como sea, lo cierto es que Antonio Canales intenta olvidar lo sucedido disfrutando de la playas y compartiendo confidencias con las personas con las que convivió en Honduras. Unas vacaciones en las que ha dejado constancia la buena sintonía que mantiene con la mujer de Antonio David Flores, a pesar de que en un primer momento renegó de su amistad y mostrara su total apoyo a Rocío Carrasco, a la que consideraba de su propia familia.

Antonio Canales se va de ‘Sálvame’ diciendo todo lo que piensa

Antonio Canales y Carlota Corredera protagonizaban un tenso momento después de que la presentadora, como mera mensajera, le comunicara en directo su cese del programa debido a su bajo rendimiento en ‘Sálvame’. Una decisión que no sentaba bien al bailaor y que provocaba que atizara a la dirección sin ningún tipo de filtros.

«Donde no me quieren es porque no me merecen. Voy a seguir trabajando en la casa, en otro programa con otro perfil, más adecuado a mis formas. Estábamos esperando a terminar el contrato para poderlo anunciar. Ya se anunciará, no quiero desvelarlo ahora. Me gusta decir las cosas en su momento… Me gustaría presentar otro perfil de programa, uno que hablara de cultura, pero en Mediaset es muy difícil… es como follarse a una hormiga y preñarla. Pero esa es mi intención, pero para eso todavía me queda aprender mucho», expresaba.