Cristina Porta se incorpora a la plantilla de ‘Sálvame‘. La periodista se suma al equipo del programa, que a lo largo del último año ha vivido horas bajas, con niveles de audiencia muy por debajo a lo que están acostumbrados. Además, desde el pasado mes de octubre tienen un espacio rival: ‘Y ahora Sonsoles’, presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3. Han sido Terelu y María Patiño quienes han anunciado este viernes la noticia.

Lo cierto es que los rumores sobre la posible incorporación de Porta en ‘Sálvame’ era un rumor que sonaba con fuerza en las redes sociales. El pasado miércoles, la periodista se sentó en el plató del programa para defender a Jorge Pérez tras la polémica con Alba Carrillo. Su intervención duró mucho más de lo habitual cuando se trata de invitados al programa, y esto hizo saltar las alarmas. Llamó la atención también que Jorge Javier Pérez la recriminara por la manera en la que defendía al colaborador del ‘Fresh’: «Si esgrimes estos argumentos a la hora de trasladar un sofá a casa de Jorge creo que debes dejar de trabajar en esta cadena. Estamos haciendo esto continuamente las 24 horas el día. Utilizáis la bandera respetito y de la intimidad, me rechina cuando habláis de esto»«.

«Todo el mundo tiene que aprender mucho, yo la primera. Pero no soy una novata. Que llevo muchos años trabajando en la tele», ha recordado este viernes Cristina Porta, minutos antes de que se confirmara su fichaje. El primero en felicitarla ha sido Kiko Hernández. «Yo que soy uno de los más antiguos, me alegro de que estés aquí porque eres periodista, eres un poco víbora y eres un poco chunga», le ha dicho. Y esa es la gente que necesitamos aquí. Quien no se ha mostrado tan contento con su contratación ha sido Miguel Frigenti. Este ha admitido que le «cae mal» y no ve con buenos ojos que alguien que ha criticado tanto al programa ahora forme parte de él.

«Yo empecé en la redacción de este programa», ha recordado la periodista. «Hay gente de aquí que hace daño y otra que no. No pasa nada».