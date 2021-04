A través de un contundente mensaje en las redes sociales, el presentador ha contestado a las críticas de su colega a la hija de Rocío Jurado.

La histórica entrevista de Rocío Carrasco en Telecinco ha reavivado el debate en nuestro país sobre los malos tratos. Son muchas las personas, anónimas y conocidas, que han apoyado a la hija de Rocío Jurado. Otros, en cambio dudan de la veracidad de su testimonio y cuestionan las palabras que ha vertido hasta la fecha en el documental sobre su vida: ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

Este miércoles, los colaboradores de ‘El programa de Ana Rosa’ han analizado la aparición de la empresaria delante de las cámaras de Mediaset, donde habló por primera vez de la «paliza» que, según ella, le dio su hija Rocío Flores en el año 2012 y que motivó el distanciamiento entre ambas. También respondía a las acusaciones que ha recibido durante las últimas semanas por parte de Alessandro Lequio. El italiano la ha criticado con dureza por llevar nueva años sin hablar con su hija y por no haber intentado siquiera un acercamiento. «Perro no come a perro», sentenciaba la hija de la chipionera, quien no dudó en comparar al italiano con su exmarido, Antonio David Flores: «Al final me está demostrando que, si no es igual, es muy parecido al ser».

Las críticas de Patricia Pardo a Rocío Carrasco

Patricia Pardo, copresentadora del magacín matinal que lidera Ana Rosa Quintana, ha expresado su opinión sobre la postura que adoptó Rocío para defenderse del padre de sus dos hijos. «El hecho de estar enferma no te da la potestad para insultar a compañeros, o para que haya esta especie de atmósfera de veto general. A ver quién es el valiente que le lleva la contraria en algo a esta chica», decía.

De este modo, la periodista se posicionaba a favor de Lequio. Pero también defendía y apoyaba el trabajo de colegas como Antonio Rossi y María Patiño, dos de los periodistas que se han mostrado más severos ante el testimonio de Rocío. «Habrá parte que sea su verdad, que lo haya vivido así, y habrá otra parte no. Hay periodistas que lo han cubierto desde el primer momento y tienen una versión opuesta», añadía.

La ironía de Jorge Javier Vázquez en su respuesta a Patricia Pardo

Pardo ha dejado claro que no está de acuerdo con los comentarios que Carrasco ha hecho del ex de Ana Obregón. «No me parecen bien las acusaciones que hizo ayer a Lequio. No me parece justo que desde el punto de vista de una mujer enferma, porque lo es y sí la considero una víctima de violencia de género, ataque a compañeros. Alabo la valentía de compañeros de esta casa por su objetividad y rigor. Me refiero, por ejemplo, a María Patiño y Antonio Rossi».

Las declaraciones de Patricia Pardo han provocado la indignación de Jorge Javier Vázquez, quien le ha respondido a través de sus respectivas cuentas de Twitter en Instagram, dejando constancia de su desacuerdo con sus afirmaciones: «Tienes razón, Patricia. Rocío Carrasco debería aguantar en silencio, todas las hostias que le propina cada mañana Alessandro Lequio. O sea, Rocío: calladita estás más mona«, ha escrito.