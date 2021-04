En medio de su guerra abierta con su hijo, Kiko Rivera, Isabel Pantoja ha salido de su encierro en Cantora para ponerse manos a la obra con su nuevo proyecto profesional. La tonadillera está inmersa en las grabaciones de ‘Top Star’, el nuevo concurso de Telecinco en el que ejercerá de mentora junto a Risto Mejide y Danna Paola. A pesar de que por el momento se conocen pocos detalles del espacio presentado por Jesús Vázquez, la madre de Chabelita Pantoja ha asegurado que está centrada en disfrutar de la experiencia. Eso sí, insiste en que va a ser imposible que la veamos llorar.

Isabel Pantoja, según recoge la nota de prensa de Mediaset, está más preparada para ejercer de mentora en este nuevo espacio de Telecinco. Tal y como ella misma explica, a lo largo de todo este tiempo, la tonadillera ha acumulado mucha experiencia, algo que va a provocar que podamos conocer una nueva faceta de la cantante.

“Me encanta este formato. Es muy distinto a mi anterior proyecto televisivo y eso es, sin duda, lo que más me atrae de él. Voy a ver arte, voy a ver voces y vengo con otra expectativa. Estoy muy convencida de lo que voy a hacer, para eso llevo ya 50 años en esta profesión”, insiste. De la misma forma, Isabel Pantoja tiene claro que en este nuevo reto profesional no la vamos a ver llorar porque los concursantes no son niños, a los que describe como «lo que más me emociona del mundo». «¡Aquí no creo que llore tanto!«, hace hincapié.