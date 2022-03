En febrero de 2021 se anunció que Netflix estaba trabajando en una serie de televisión sobre el mítico personaje de Miércoles Addams. Tim Burton era el autor de este nuevo proyecto, y lo más importante era saber la actriz que interpretaría a dicho personaje. Si había alguien asociado al papel era la intérprete Christina Ricci, que lo hizo suyo en las películas de 1991 y 1993. Pero ahora, con esta versión de la serie en la que el personaje sigue siendo adolescente, era imposible que retomara dicho papel. Por ello, la plataforma fichó a la actriz Jenna Ortega para interpretarlo.

Pero que Ricci no pueda interpretar a Miércoles Addams en la ficción no significa que no pueda trabajar en ella. Según desvela el medio Deadline, la actriz interpretará a uno de los personajes principales de la serie, aunque por el momento es todo un misterio. La periodista no ha querido desvelar el secreto, ya que sería estropear la sorpresa a los fans de la serie. Lo que sí ha dejado claro es que es algo totalmente distinto a Miércoles, y que no será una versión más mayor del personaje. Además, tampoco puede interpretar a Morticia, ya que ha sido Catherine Zeta-Jones la seleccionada para dicho papel.

Ricci llega a sustituir a una actriz que ha abandonado el proyecto

Aunque no se ha querido desvelar mucho, lo que Deadline sí publica es que Ricci ha llegado a la ficción para sustituir a la actriz Thora Birch, que se marchó de la serie a mitad de la producción por razones personales. El personaje de Ricci es muy similar al de Birch, y lleva semanas trabajando en el rodaje. Se tiene prevista la finalización de la grabación a finales de este mes en Rumanía.

Esta noticia será muy grata para los fans de la actriz, que nada más enterarse de la producción de este nuevo proyecto de Netflix, iniciaron una petición en la web Change.org para que la intérprete participara en ella. Hay que decir que esta petición solo consiguió poco más de 600 firmas, por lo que no ha sido nada definitivo a la hora de la decisión tomada por los directivos del show.

Te interesará saber...