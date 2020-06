Chelo García Cortés ha pasado un pequeño apuro durante la emisión de ‘Sálvame’. La periodista ha sufrido una subida de tensión, lo que le ha provocado un fuerte mareo en el plató de ‘Sálvame’. La periodista arrancaba el programa vestida como una de las tahitianas de ‘Mata Mou’, uno de los cuadros más célebres de Gauguin. El motivo de su atuendo es que Tita Cervera podría poner a la venta esta obra de arte, valorada en casi 40 millones de euros.

La colaboradora sufre un golpe de calor y «un dolor terrible»

«Tengo un calor y un dolor terrible», con estas palabras, Chelo, ya despojada de su peluca, definía su malestar. «Estoy ardiendo, tócame. Estoy empapada en sudor de la cabeza. Hace un calor que te mueres. No he llegado a comer porque no sabía qué comer». Por suerte, Chelo ha logrado recuperarse de su mareo después de unos 20 minutos de reposo. Así, ha terminado su pintura y ha podido marcharse al Thyssen. «Le ha caído un marrón enorme, que es pintar un cuadro de Gauguin en una hora y media. No me digas que eso no es una tensión enorme», indicaba la presentadora al director del programa, David Valldeperas.