Esta semana, Chelo Garcia Cortés ha estrenado ‘Quiero dinero’, el nuevo concurso de Telecinco que se puede ver durante la emisión de ‘Sálvame’. Su debut en el segmento no ha pasado en absoluto indiferente. Más bien ha despertado numerosas ampollas. En primer lugar, con sus compañeras Gema López y María Patiño, pero también con ella misma. Y es que tras su experiencia del pasado miércoles, donde se sometió a una pregunta comprometida sobre la madrileña, no se ha sentido nada bien.

Hace 24 horas, Chelo se rompía en llanto al ver la reacción de Gema López tras responder a una pregunta comprometida sobre la vida privada de su compañera. Esta tarde ha explicado cómo reaccionó Gema detrás de las cámaras: «Gema me dijo estás muy afectada, tú ahora estás muy mal, yo tampoco estoy bien. Vamos a dejar hablar y mañana hablamos». Asimismo, explicaba que había sentido que sus compañeros la habían dejado de lado. «No me sentí apoyada por ninguno, incluyéndote a ti, Jorge. En ese momento me sentí muy sola. Sé muy bien lo que quiero contestar. No me sentí apoyada en plató».

La bronca de María Patiño a Chelo García Cortés

«Ayer estaba dolida. Me fui hundida y muy dolida. Llega un momento que yo estoy haciendo algo que se me ha pedido y no quería ser la primera. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que abandonar? Hubo un momento que salí del plató y hubiera tirado la silla, te hubiera tirado a ti (a Jorge Javier) el taburete… Me fui hundida, rabiosa. Estaba tan mal que no quería hablar, aunque hablé por teléfono con Mila, que me dio todo su cariño. María Patiño me mandó un mensaje«, ha relatado.