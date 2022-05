Se veía venir. Charo Vega ha sido la segunda expulsada de ‘Supervivientes 2022’. «Me lo he pasado bien. Creí que lo iba a hacer mejor», ha confesado la que fuera amiga íntima de Carmina Ordóñez al conocer el veredicto. Con su marcha del programa se suma a la expulsión de de Rubén Sánchez Montesinos, novio de Enrique del Pozo, convertido ya en el concursante más polémico de esta edición.

La concursante compartía nominación con Ainhoa Cantalapiedra, Kiko Matamoros y Juan Muñoz, que continuarán al menos una semana más en los Cayos Cochinos de Honduras. «Me arrepiento profundamente de participar, me equivoqué muchísimo«, ha confesado. Bien es cierto que lleva días reclamando irse. El concurso se le ha hecho muy grande y pesado. Ya no quería pasar ni un día más allí.

Minutos antes de ser expulsada, Charo Vega y Anabel Pantoja han vivido un momento especialmente tenso en el palafito. «Estábamos hablando de los apoyos y el apoyo que ha tenido Ainhoa Cantalapiedra que es una chica más joven, que ha ganado un concurso, con el que ha tenido Charo que se le ha conocido por lo que se le ha conocido», se ha quejado la colaboradora.

«Ojalá se vaya y se quede alguien que se quiera quedar», le ha espetado Anabel Pantoja a Charo Vega

«No le estoy quitando que sea más persona ni nada, pero sí que es verdad que ha aparecido en la tele por ser amiga de famosas, de mi tía porque es mi tía, pero también de otras personas que ya no están y no voy a nombrarlas por respeto. Ella ha hablado de mi tía. Ojalá se vaya y se quede alguien que se quiera quedar».

La pullita de la sevillana se remonta a muchos años atrás. En el pasado, Charo e Isabel Pantoja fueron muy amigas, pero su amistad se hizo trizas a raíz de una entrevista de la ‘socialité’ en el ‘Deluxe‘ en el año 2013. En aquella visita a Telecinco desveló que la tonadillera se había portado mal con ella: «Fue muy cruel, me dijo que no contara con ella, que era mi única amiga y que no me quieren ni mis hijos». Aquellas palabras catapultaron su relación con la artista definitivamente. Y este jueves, Anabel Pantoja se ha encargado de recordar las viejas rencillas… que nadie ha olvidado.