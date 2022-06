A medida que avanza ‘Supervivientes‘, los seres queridos de Anabel Pantoja suman fuerzas para apoyar a la sevillana. Una de ellas es Chabelita Pantoja. Este lunes, la hija de Isabel Pantoja ha intervenido en ‘Sálvame‘ para defender a su prima. La joven ha sido muy crítica con la madre de Yulen Pereira, Arelis: «Anabel está loca por hablar con alguien. Tenía muchas ganas de hablar con Arelys, de conocerla. Pero es ingenua. Peca de no saber lo que ha pasado fuera, y de no saber lo que Arelys ha dicho de ella«. Sus palabras han despertado la admiración de Kiko Hernández y Adela González. «Me encanta como hablas, ¿por qué no vienes de colaboradora?», le ha soltado el madrileño.

Las palabras de Kiko tirando los tejos a Chabelita no se han quedado ahí. Adela también ha lanzado un inesperado mensaje, dejando caer que la dirección del programa estaría encantado de tenerla entre su plantilla de colaboradores. mientras que la presentadora del espacio ha dado más detalles al respecto: «Me comunican: lunes, miércoles y viernes. Isa Pantoja nueva colaboradora de Sálvame. En tu email tienes el contrato, revísalo».

No cabe duda de que todo se trata de una improvisada broma que a Chabelita le ha hecho mucha gracia. «Contad conmigo un día para ir a veros y comentar Supervivientes», les ha respondido, encantada de que piensen en ella para visitar de vez en cuando el plató. Ante sus palabras, Kiko Hernández ha soltado: «A lo tonto cuando Anabel salga de Supervivientes se va a dar cuenta que su silla la va a ocupar su prima. Igual la dejas sin trabajo».

Hace unos días, Chabelita se pronunciaba en televisión sobre las declaraciones de María del Monte, que a sus 60 años habló abiertamente de su condición sexual durante el pregón de la fiesta del Orgullo en Sevilla. La folclórica confesaba que formaba parte del colectivo y desvelaba que llevaba 23 años con su pareja. Su confesión ha acaparado numerosos titulares y el pasado viernes, en el ‘Deluxe‘, Chabelita ha explicaba cuál fue su reacción al enterarse de la noticia. «No lo sabía, me alegro mucho por ella. Me ha parecido muy bonita la forma de cómo lo ha hecho… Lo único que hay que mover y promover es el amor. ¿El rencor para qué sirve?«.

Asimismo, la colaboradora de ‘Ya son las ocho’ (a punto de llegar al final de su emisión) recordaba con enorme cariño a la coplera, que fue íntima amiga de Isabel Pantoja: «Es una persona que aunque haya pasado el tiempo parece que todo pasó ayer. Le tengo mucho cariño aunque no tenga contacto con ella. La he echado mucho de menos».