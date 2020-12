«Me he partido la cara con todo el mundo muchas veces por ti», decía la hija de Isabel Pantoja tras ver como su chico criticaba a su familia.

El paso de Chabelita Pantoja y Asraf Beno por ‘La Casa Fuerte’ está dando mucho que hablar a raíz de ciertos comportamientos y actitudes del modelo hacia la hija de Isabel Pantoja. Mientras que fuera del concurso los más allegado a la interprete de «Ahora estoy mejor» se han mostrado críticos con el marroquí, dentro del programa de Telecinco la pareja sigue protagonizando un sinfín de peleas. Hartos de esto, los dos tortolitos han hecho balance de su relación y han hablado sin tapujos de su futuro.

«Pantoja es una mierda de familia», confesaba Asraf Beno entre lágrimas a Rebeca y Cristini. Tras ver estas imágenes, Chabelita Pantoja le pidió explicaciones a su chico e insistió en que le había molestado. «Imagínate que yo digo eso de ti, no te gustaría. Si vas a discutir conmigo, discutes conmigo y no metas a mi familia«, decía la joven.

Sin embargo, lejos de entender la posición de su chica, Asraf Beno le echaba en cara que en varias ocasiones no le había apoyado. Ante esto, la hija de la tonadillera se indignaba y le dejaba claro que no llevaba razón. «¿Cómo? Me he partido la cara con todo el mundo muchas veces por ti. No me parece bonito lo que has dicho en ese vídeo, no me enfado…», terminaba.

Tras esta breve discusión, la pareja se fundía en un apasionado beso y hablaron de sus inminentes planes de boda. «Nosotros vamos a estar de puta madre y ya está, en nuestra boda y todo. ¿Me quieres o no? ¿Nos vamos a casar o no?«, decía mientras que abrazaba a su chica. Por su parte, Chabelita insistía en que no le iba a pasar ni una más y sentenciaba que solo sí él quería se darían el «sí, quiero».

Chabelita solo quiere disfrutar del concurso

Durante la gala del domingo, Jorge Javier Vázquez quiso saber qué reflexión había sacado Chabelita durante todas estas semanas sobre su relación con Asraf Beno. La joven aseguró que estaba centrada en disfrutar del concurso para olvidar toda la guerra familiar que le esperaba fuera. Algo que ha provocado que no se dé cuenta de que su pareja esté de lo más susceptible.

«Yo le quiero mucho. Hace dos años, mucha gente cuestionaba mi relación con él y yo siempre decía lo mismo. A él le llegaron a decir que yo le pondría los cuernos dado mi pasado… El tiempo ha demostrado que eso no es así. Asraf es el hombre al que más he querido en toda mi vida, lo que le hace diferente de los demás es que siempre me comprende, intenta ponerse en mi lugar. Cuando tengo un problema con mi familia, él nunca me pone en una situación complicada, siempre intenta facilitarme las cosas. Me ha cambiado mucho y me ha dado mucha estabilidad. Con él he empezado a sentirme mucho mejor, incluso con algunos de mis familiares. Ese respeto ha hecho que pueda abrirme mejor a todo el mundo», expresaba la hija de la tonadillera.

Tras estas bonitas palabras, el concursante de ‘La casa fuerte’ reconocía que había estado muy pesado durante las últimas semanas, pero justificaba su comportamiento debido a su personalidad. «¿Qué le vamos a hacer? Ella me aguanta así como soy«, afirmaba y confesaba que tenían mucha ilusión en convertirse en padres dentro de dos años.

Anabel Pantoja e Irene Rosales critican la actitud de Asraf

Mientras que la pareja permanece ajena a lo que pasa fuera del concurso, lo cierto es que Anabel Pantoja e Irene Rosales no ven con buenos ojos la actitud que está teniendo Beno con Chabelita. “Lo que no me gusta es que Asraf le exige que le defienda, que todo sea por él. Está concursando y se puede defender solo. Isa está haciendo un concurso de diez y ese día que necesitaba ese apoyo de su novio ¿encima vas a exigir? Siempre le está pidiendo 150 a mi prima”, comenzó a explicar Anabel Pantoja en pasado viernes en ‘Sálvame’. «Yo con Asraf estaba encantada porque veía a mi prima centrada pero le veo en el concurso y no veo que la deje ser ella«, sentenciaba.

Por su parte, Irene Rosales, que reaparecía en ‘Viva la vida’ este sábado tras la muerte de su padre, aseguraba que Asraf debía ponerse un punto en la boca a la hora de hablar de la familia de su marido.