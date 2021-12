Julián Muñoz, siguiendo los pasos de Rocío Carrasco, contará su vida en una docuserie de Telecinco llamada ‘No es hora de la venganza, es hora de la verdad’. Centrada en su historia con Isabel Pantoja, son muchas las miradas puestas en la tonadillera. ¿Cómo le habrá sentado a la artista este paso por parte de su ex? Ha sido Chabelita quien ha dado su opinión acerca de este proyecto que tanto dará que hablar. «Lo que va a contar no lo sé y en gran parte lo desconozco», ha dicho escéptica. Eso sí, tiene claro que a su madre no le sentará nada bien y que esto no hará otra cosa que hundirla todavía más. «No tiene mucho sentido que salga ahora», ha continuado la joven.

Sin pelos en la lengua, Chabelita cree saber cómo impactará este programa de televisión, más aún si se tiene en cuenta que acaba de perder a su madre, una muerte de la que no se ha podido recuperar tres meses después de su muerte. «Mi madre lo ha pasado bastante mal, la prensa se le echó encima y después cuando pasó lo que pasó. Para mi madre fue un calvario y es volver a removerlo. Si está mal imagínate cómo le puede sentar esto, aunque no lo vea le llega información. Nos enteramos igual», ha añadido Chabelita.

Tal y como se puede ver en el primer vídeo promocional que ha utilizado la cadena para publicitarlo, la puesta en escena será la misma que ha seguido Rocío Carrasco en ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. Sentado sobre una silla de madera y con un fondo gris, el que fuera alcalde de Marbella pretende contar sus vivencias ante millones de espectadores. La expareja de Isabel Pantoja dará tan solo importancia a sus palabras y a lo vivido antes y después de conocer a la cantante, una historia que la cantante no quiere recordar desde que su relación terminó en el pasado.

