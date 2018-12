La confesión más inesperada de Chabelita: deja la tele

La vida de Chabelita es un no parar. Y si ya nos centramos en su polémica familiar o sus líos amorosos, podríamos pasarnos días y días aquí escribiendo. Pero la hija de Isabel Pantoja está cansada de todo esto y quiere sentar la cabeza. Dejar atrás los platós, las entrevistas y hablar de su vida privada. Por ello ha tomado una fuerte decisión que ha dejado a todos impactados: dejar la televisión a partir de enero.

Leer más: Chabelita y Omar Montes: su escapada más salvaje

Chabelita desvela en Morninglory que quiere dejar la tele

Así mismo lo ha confirmado al programa de Morninglory durante este miércoles. Soltó el bombazo sin darle importancia alguna. “Voy a dejar mi legado aquí. Este mundo está muy bien y una al final se cansa, y tampoco voy a vivir toda mi vida de lo mismo“, comenzó diciendo con el semblante muy serio.

“Así que ha llegado el momento de plantearse hacer algo serio”, confesaba sin querer desvelar mucho más de sus propios proyectos profesionales. Fue entonces cuando los presentadores le hicieron la pregunta del millón: ¿estás diciendo que vas a dejar la televisión?

Leer más: El doble juego de Chabelita: ¿estrategia o simple amor de juventud?

El motivo de esta difícil decisión

“Haré alguna intervención pero no para hacer entrevistas de mi vida, ni nada de eso. La tele me ha dado muchas cosas buenas, más cosas positivas que negativas”, continuaba explicando. Y es que Chabelita se ha visto envuelta en más de una polémica en los platós de televisión. Y no solo ella, sino también su familia, incluida su madre Isabel Pantoja, que este año llamó un par de veces a ‘Sálvame’ durante la estancia de su hija en ‘Gran Hermano Vip’.

Pero además, es que las idas y venidas amorosas de Chabelita también han estado siempre en la crónica social. Algo que ella no quiere. Sobre todo por una persona: su hijo Albertito, fruto de su antigua relación con Alberto Isla. “Tengo un hijo, quiero estar más tiempo con él. Estando en ‘GH VIP 6’ he tenido muy poco tiempo para estar con él”, sentenciaba en su declaración más impactante de los últimos tiempos.

Mientras tanto, sigue en su “no relación” con Omar Montes

Sigue colaborando en ‘GH VIP’, donde fue concursante

Sigue aportando mucho contenido a ‘Sálvame’ y el ‘Deluxe’

No quiere hablar más de su vida privada

Y quiere centrarse en su hijo Albertito

Más contenido .....