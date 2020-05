‘MasterChef Celebrity‘ es sinónimo de éxito. El talent show consigue que millones de espectadores permanezcan pendientes de la pequeña pantalla para descubrir nuevas recetas y trucos de cocina a través de grandes y conocidos protagonistas, por lo que muchos esperan que el casting esté a la altura. Si bien el pasado año consiguió una excelente cartera de famosos, este año también lo está logrando a juzgar de los diez primeros concursantes. A comienzos de esta semana se conoció la identidad de los cinco primeros: Raquel Sánchez Silva, El Chiquilicuatre, El Terremoto de Alcorcón, el estilista Josie y Melani Olivares. Nombres a los que ahora se suman otros 5 nombres que este martes ha hecho públicos la cadena en la que se emite el programa, Televisión Española.

A través de las redes sociales y en la página web de la cadena, confirman que Florentino Fernández, Raquel Meroño, Gonzalo Miró, Celia Villalobos y Juan José Ballesta se pondrán delante de los fogones en los próximos meses y lo harán con toda la ilusión del mundo. Ellos mismos también lo han desvelado a través de Twitter en un vídeo casero en el que comentan cómo se sienten ante esta singular aventura culinaria, pues quizás tendrán que contar con algunas medidas de protección. Nerviosos y con una sonrisa permanente en sus rostros, todos ellos se han grabado semanas antes de comenzar la grabación y han dado sus primeras declaraciones.

Celia Villalobos

Celia Villalobos ha dado un salto inesperado pasando de la política a la cocina. Un auténtico bombazo con el que se confirma que la exministra apuesta por un nuevo giro en su carrera. «Me encanta que hayan querido contar conmigo. Estoy convencida que voy a aprender muchísimas cosas que no sé…cocina moderna, organizarme en la cocina, me va a encantar. Me apetece muchísimo estar con los compañeros con los que voy a compartir el programa», ha apuntado en el vídeo.

Gonzalo Miró

«Nunca me he llevado bien con la cocina y eso tiene que cambiar (…) Estoy dispuesto a que los fogones se conviertan en mis nuevos mejores amigos. Para ello voy a estar dispuesto a competir, a pelar, a aprender, y, por supuesto, a divertirnos», ha dicho Gonzalo. El joven acude a platos como colaborador, pero nunca se había colgado el delantal en ningún espacio de televisión, por lo que este paso nos mostrará una cara desconocida del ex de Malú.

Raquel Meroño

«No sabéis lo contenta que estoy por un lado y lo pequeñita e insegura que me siento por otro, pero esta es una nueva oportunidad para demostrar a mí y a los míos que no hay que tener miedo (…) Hay que aprovechar las oportunidades. En este caso podré aprender una de mis asignaturas pendientes que es la cocina», ha explicado la actriz en su vídeo de presentación.

Juan José Ballesta

El actor está acostumbrado a las cámaras, sin embargo, se desconoce si tiene destreza en la cocina. Eso sí, Juan José Ballesta pondrá todo su empeño en conseguir destacar al igual que ha hecho en el mundo del espectáculo. ¿Lo conseguirá? Se desconoce la respuesta a esta pregunta. «Voy a aprender a cocinar un montón de cosas. Aquí estoy con las chascas practicando un poquito de cocina», comenta en el vídeo.

Flo

Una vez más Florentino Fernández ha hecho gala de su humor para desvelar cuál será su nuevo proyecto en televisión. Ser participante de ‘MasterChef Celebrity’ es un sueño hecho realidad y así lo demuestra que el cómico se haya atrevido a dar el paso y forme parte de la lista de participantes de este exitoso formato. «La cocina es una de mis pasiones, tanto que vivo prácticamente en la cocina. En verano duermo en el frigo para tenerlo todo a mano por si me entra el hambre, en invierno en el horno y una de las recetas que más me gusta es el café con leche… (…) Esto es súper fácil y pinta de maravilla. Lo voy a petar», espeta con su pícara sonrisa.

Las grandes preguntas

Eran muchas las quinielas, muchos los nombres que comenzaban a sonar con fuerza. Sin embargo, la cadena Televisión Española prefería no pronunciarse y esperar para ir desvelando poco a poco parte de los nombres que se colgarán el delantal y se pondrán frente a los fogones para tratar de demostrar su talento culinario. Ahora son otras las incógnitas que sobrevuelan sobre esta historia: ¿Cuándo tendrán lugar las grabaciones?, ¿Cuánto afectará la nueva normalidad al formato?, ¿Tendrán que echar algún freno en las pruebas o será posible que se lleve a cabo sin problema alguno? La respuesta a todas estas preguntas se descubrirá próximamente, siendo quizás la productora quien revele más detalle de su ‘modus operandi’.