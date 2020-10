«La nevera era mi mejor amiga», ha contado en ‘Sábado Deluxe’ donde ha reconocido que llegó a rozar los 100 kilos.

Su sonrisa y buen humor han sido siempre sus principales señas de identidad, pero Carolina Sobe lleva un tiempo sufriendo un auténtico infierno. Así lo ha contado ella misma durante su última entrevista en ‘Sábado Deluxe’. La exconcursante de ‘GH Dúo’ ha sufrido diversos episodios de acoso por parte de un vecino que la tenía completamente atemorizada, motivo por el que ha engordado 30 kilos y ha terminado mudándose de casa.

Todo comenzó cuando la colaboradora de televisión se encontró una noche a un hombre durmiendo en las escaleras de su casa completamente ebrio. Su susto fue tremendo, a partir de entonces esa persona, un hombre de mediana edad, le hizo la vida imposible. Le llamaba al telefonillo a horas intempestivas, golpeaba la puerta de su vivienda, susurraba mensajes intimidatorios… «He pasado miedo cuando comencé a notar que mi hija tenía reacciones raras», afirmaba.

Todo esto ocurrió durante el tiempo de confinamiento, días en los que se asustaba al escuchar que su acosador iba a la puerta de su casa y le mandaba mensajes como el siguiente: «Que me abras, yo sé que quieres estar conmigo». Se trata de un capítulo que da por cerrado porque finalmente optó por hacer las maletas e irse del piso que tenía alquilado. Ha cambiado de residencia y ahora reconoce estar tranquila en su nuevo hogar.

A consecuencia de este episodio se ha refugiado en la comida: «La nevera era mi mejor amiga», contaba. Ha engordado nada menos que 30 kilos, llegando incluso a los 98 kilos. Ha intentado perder peso a través de diversos medios, algunos fallidos, pero ahora está en manos de un profesional, un nutricionista que la está ayudando a volver a su peso habitual. Está contenta porque por el momento ha perdido 3,5 kg. «Me falta por adelgazar 27», contaba. «Me comía todo, era como Anabel, veía una pizza y me tiraba a ella».

Crítica con Anabel Pantoja

Asimismo se mostraba algo crítica con el mensaje que, en ocasiones, transmite Anabel Pantoja sobre el sobrepeso: «Lo que me pasa con Anabel es que sabiendo que mucha gente tiene ese problema de obesidad, haga gracias como que se come una pizza con mayonesa y todo el chocolate. Los que somos personajes públicos lo que no podemos es mandarle a la gente mensajes raros. No podemos normalizar la obesidad porque es un problema». Ha recalcado que ella no tiene ningún tipo de complejo, pero que sabe que tiene que adelgazar por cuestiones de salud. Sus kilos de más le han supuesto un obstáculo importante para el desarrollo de una vida normal como sentirse totalmente exhausta por subir a un quinto piso.

En cuanto a cuestiones personales, Carolina reconoce atravesar una etapa dulce y estar de nuevo enamorada. Está conociendo a un hombre algo más mayor que ella, pero no ha querido entrar en demasiados detalles. Solo ha contado que se trata de un gallego, procedente de Lugo, más alto que ella: «No es mi novio», indicaba.