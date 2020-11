Carmen Borrego ha encontrado un nuevo trabajo. Formará parte de la mesa de debate social de ‘Está pasando’, programa de Inés Ballester en Telemadrid

Carmen Borrego dio un paso definitivo hace ya tres años cuando decidió dejar de ser la Campos a la sombra y ponerse frente a los focos. Esto le ha traído muchos quebraderos de cabeza y problemas personales, pero también jugosas cuantías de dinero que antes tan solo estaban reservadas a su madre, María Teresa Campos, y a su hermana, Terelu Campos. Sin embargo, ahora se ha labrado un nombre propio en televisión y ya vuela con sus propias alas, las cuales ahora le han llevado a aceptar un nuevo trabajo en la pequeña pantalla, precisamente en el canal que vio nacer a su hermana como profesional del medio: Telemadrid.

La también colaboradora de ‘Viva la Vida’ en Telecinco arranca una nueva aventura que le lleva a incorporarse al elenco de colaboradores de la mesa de debate de ‘Está pasando’, presentado por Inés Ballester. Carmen Borrego se unió al equipo este lunes para hablar de los temas de actualidad en la vida de los famosos, el mismo papel que venía desempeñando en ‘Sálvame’ o en ‘Viva la vida’. Ahora hace esta tarea entre diario a partir de las 5 de la tarde en Telemadrid, mientras que tiene reservado un día del fin de semana para responder a las polémicas de su vida y comentar la de otros rostros conocidos en ‘Viva la vida’, donde coincide con su hermana y su sobrina, Alejandra Rubio.

Carmen Borrego se une así al equipo capitaneado por Inés Ballester, en el que también participa Cayetano Martínez de Irujo, Juan del Val, marido de Nuria Roca y comentarista en la mesa de actualidad del programa de Ana Rosa Quintana, así como Juan Luis Galiacho, entre otros. Por ahora se desconoce el contrato que Carmen Borrego ha firmado con la cadena autonómica y cuantos días deberá acudir a la mesa de debate de ‘Está pasando’, aunque esta tarea bien la podrá compaginar con su colaboración con el programa de Emma García.

Carmen Borrego ha encontrado una nueva fuente de ingresos y un salvaguardo para su economía en la cadena en la que creció profesionalmente su hermana, Terelu Campos, al frente del programa ‘Con T de tarde’. La hija de María Teresa Campos está atravesando un mal momento económico y es que sus ingresos provenientes de la televisión se limitaban exclusivamente a su colaboración de fin de semana en ‘Viva la Vida’. En este plató reconoció hace unas semanas que su economía se había visto resentida por la cuarentena que ha tenido que respetar cuando fue contagiada por coronavirus y no pudo acudir a trabajar. Además, a consecuencia de la pandemia su familia también ha visto reducidos sus ingresos, lo que ha puesto en jaque la economía familiar, tal y como ella misma ha reconocido en público.

“Me preocupa mi situación económica. No soy una persona de comprarme grandes cosas, grandes viajes… mi nivel de vida es normal, no me considero una persona despilfarradora, pero he dicho que estoy pasando un mal momento económico, por que las cosas en mi casa han cambiado. Cada vez he ido trabajando menos, la pandemia ha dejado paralizados muchos proyectos de mi familia y eso me ha hecho tener que tener mucho cuidado”, se confesaba Carmen Borrego, que no descartaba regresar a ‘Sálvame’ por un mero interés económico, a pesar de que allí dijo haberse sentido maltratada por sus compañeros de programa y huyó por verse ridiculizada por sus ataques constantes que minaron su autoestima.