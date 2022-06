Tras el éxito de la ‘Sálvame Fashion Week’, donde coincidieron Rocío Carrasco y José Ortega Cano, la productora La Fábrica de la Tele calienta motores para el lanzamiento de un nuevo proyecto: el ‘Sálvame Mediafest’. Se trata de un festival de música en el que participarán conocidos artistas, como Raúl, Amistades Peligrosas, el dúo Ladilla rusa o David Civera. Todos ellos cantarán junto a algunos de los colaboradores de ‘Sálvame‘, lo que promete convertir este especial en un exitazo de audiencias tan grande como el que se emitió en el programa dedicado a la moda. Uno de los espectáculos que el caso del intérprete de éxitos que arrasaron en pistas de baile hace dos décadas -como ‘Que la detengan‘ o ‘Dile que la quiero‘- cantará a dúo con Carmen Borrego.

Lo cierto es que el primer artista confirmado para participar en el ‘Sálvame Mediafest’ fue David Civera. Después fue el turno de Raúl y el dúo Amistades Peligrosas, formado por Cristina del Valle y Alberto Comesaña. También se suman al cartel de estrellas Ladrilla Rusa, grupo formado por Tania Lozano y Víctor F. Clares. Este lunes se ha anunciado, además, que Azúcar Moreno también pisará el escenario del especial. Son, de momento, los artistas que componen el cartel del programa.

La voz no es el mayor talento de Carmen Borrego (sus pasiones son la tele o la cocina, por ejemplo). A pesar de ello, no ha dudado en hacer de artista por un día cuando la ocasión lo ha requerido. La última vez que la vimos dar el do de pecho frente a las cámaras fue a mediados del pasado mes de abril. Entonces se metió en el papel de Massiel para cantar en directo la canción con la que ganó Eurovisión en el año 1968: ‘La, La, La‘.