Han pasado solo tres meses desde que Carlota Corredera anunciara su salida del programa donde ha trabajado en los últimos 7 años: ‘Sálvame’. Desde entonces se ha dejado ver en las redes sociales, donde ha compartido algunos de los momentos que ha vivido tras quedarse fuera del programa estrella de Telecinco: viajes, encuentros con amigos o instantes de desconexión que ahora disfruta con más tiempo y holgura. Sin embargo, en todo este tiempo no había hablado a corazón abierto de lo que ha supuesto para ella su marcha de la cadena, así como su defensa de Rocío Carrasco tras la emisión de su documental. «Las cosas más terroríficas de mi vida me han pasado al ser la cara de la docuserie», ha confesado.

«Entiendo que la alfombra de mierda que ha levantado lo de Rocío es muy heavy. Hay mucha mierda, mierda muy dolorosa. en este país una madre tiene que estar dos pasos por detrás de sus hijos. Y en nuestra cultura es muy difícil entender que Rocío Carrasco no perdone a su hija», ha explicado en el programa ‘Estirando el chicle’, el podcast que presentan Carolina Iglesias y Victoria Martín en Podium Podcast. «Yo he vivido seguramente las partes de la historia más oscura de mi vida profesionalmente a raíz de dar la cara por las mujeres y por Rocío y por las víctimas de violencia de género. El precio que he pagado es muy alto. Pero hoy en junio de 2022 os digo que lo volvería a hacer porque soy una privilegiada».

«He sido libre de decir lo que me ha dado la gana respecto al feminismo», dice Carlota Corredera

«Lo que digo no es para que me reconozca la gente. En otros momentos de mi vida no lo hubiera podido hacer. Puedo decir que he sido libre de hacer y de decir lo que me ha dado la gana respecto al feminismo en mi programa y en el programa de Rocío. Estoy super orgullosa de lo que se ha conseguido. Y creo que a pesar de las equivocaciones que ha habido y sigue habiendo creo que es importantísimo y algún día se reconocerá, no mi trabajo, sino lo que ha contado Rocío, y lo que la serie ha conseguido en la sociedad», ha destacado.

En su encuentro en Podium Podcast, Carlota Corredera se ha mostrado muy satisfecha de su carrera en televisión: «Lo de ponerme delante de las cámaras ha sido lo más heavy que me ha pasado en mi vida». Para ella, «ser presentadora es una puta locura, tienes que ser de una pasta para soportar que todo lo que hagas es mal. Yo llegué un momento que dije pero qué tengo que hacer para que no me den hostias. Si presento mal, si soy directora mal, si presento ‘Cámbiame’ le has robado el sitio a Marta Torné. Si engordo mal, si adelgazo mal, si saco un libro mal. Ha sido una historia. Ahora mismo llevo sin presentar Sálvame y sin salir en la tele dos meses y medio y me sigo encontrando con titulares demoledores sobre mí».