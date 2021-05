«Ella ya no es la misma y jamás volverá a permanecer callada ante las injusticias», ha sentenciado.

En la emisión del episodio 12 del documental de Rocío Carrasco, Carlota Corredera ha dedicado unas emotivas palabras a la hija de Rocío Jurado. «Gracias, Rocío Carrasco. Gracias por sacudirnos, por golpear nuestras conciencias, por todo lo que nos has enseñado durante las últimas semanas. Por compartir tu infierno y por forzarnos a pensar. Gracias por hacernos mejores», arrancaba diciendo.

La presentadora carga contra los detractores de Rocío Carrasco: «Son unos cínicos»

«Acaba del viaje profesional más apasionante de mi vida y sin duda el que peor y mejor peor me ha hecho sentir. Hoy emitimos el último episodio de una historia que es histpria de este país. Una travesía que empezó en las playas de Chipiona que nos ha llevado también a Argentona, a Madrid y a Miami, pero sobre todo a los platós de televisión, a los juzgados y desgraciadamente a demasiados hospitales«. Emocionada, la presentadora no ocultaba su admiración y afecto por la madrileña. Y cargaba, una vez más, contra sus detractores: «Los que sostienen que la verdad no existe son unos cínicos o unos frívolos o las dos cosas».

La de Vigo de este exitoso documental se ha dirigido a Antonio David Flores: «Ella ya no es la misma y jamás volverá a permanecer callada ante las injusticias. El pasado viernes, Antonio David Flores y su obsesión por seguir torturarando a Rocío Carrasco llevó a que su hijo David tuviera que declarar ante la jueza y responder a preguntas incómodas sobre su madre. Pero, una vez más, le salió mal la jugada. Y ya todos sabéis lo que dijo el joven David: ‘Verdad solo hay una. Y Rocío es una buena madre«.

«Una madre coraje es aquella que por sus hijos mata, pero también lo es aquella que por sus hijos muere. Ella estuvo a punto y por suerte no lo consiguió. Rocío ha hecho el mayor sacrificio que se puede hacer por una madre, para no hacerles daño. Todos hemos aprendido mucho durante estas semanas, como sociedad y como personas. Como productora hemos hecho autocrítica y ya nada volverá a ser igual. Ahora tenéius en nosotros a unos portavoces», añadía.

«El silencio mata»

«Esta desgraciada historia es la historia de amor incomprendida de una madre a sus hijos. Gracias, Rocío, por hablar y demostrar que el silencio mata. Y por servir de ejemplo para tantas mujeres y gracias por tu generosidad al contarnos tu terrible historia personal que también nos ha hecho reflexionar sobre la familia. ¿Cuántas personas se habrán abrazado tras conocer la historia de Rocío? ¿Cuantos hijos habrán llamado a su madre? ¿Cuántas personas se han sentido afortunadas por tener a su lado a su madre. Yo soy unas de las personas que me he detenido para mirar hacia atrás. La de veces que he deseado poder abrazar a mi madre y decirle que la quiero». En este punto rompía en llanto y añadía: «Ser madre no es nada fácil. Y este es un regalo a todas las madres de este país. Y también para ti, Rocío». Por último, concluía su discurso con un mensaje de optimismo para Carrasco: «Te queda un futuro de esperanza y reparación».