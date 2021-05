«Ojalá fuese mañana la vista», sentencia la presentadora ante la denuncia de Antonio David a Telecinco por despido improcedente.

En la nueva entrega de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, Carlota Corredera ha cargado duramente contra Antonio David Flores. “Antonio David nos ha demandado y tenemos que ir a declarar», anuncia. «¿Por qué no se atreve a demandar a Rocío Carrasco por todo lo que está contando? ¿Tiene miedo a que se reabra el caso y se le vuelva en contra? ¿Será que no puede demostrar porque Rocío miente?»

«Que Antonio David nos ha demandado lo sabíamos desde hace tres semanas, pero lo llevábamos en privado y en estricta confidencialidad. ¿Quién habrá hablado? Ya lo veis: más previsible que nunca. La demanda es por despido improcedente. Y ya hay una vista fijada para el mes de julio. El juez ha citado a caso todo el personal de esta casa a declarar. Estamos deseando colaborar con la justicia. Ojalá fuese mañana la vista», sentencia.

«No ha sido absuelto porque no ha sido juzgado»

«Su hijo David, un joven con capacidades especiales, va a tener que declarar ante el juez», añadía. «Nuestra justicia puede tener algunas lagunas, pero al final responde. Antonio David y su cohorte de negacionistas ha dicho que ha sido absuelto de maltrato, pero eso no es verdad. No ha sido absuelto porque no ha sido juzgado. Esta serie aporta pruebas y mucha piel», zanjaba.