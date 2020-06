Carmen Borrego ha vuelto a sentarse a ‘Sábado deluxe’ dispuesta a terminar con todos los frentes que tiene abiertos con los colaboradores del programa. Casi un año y medio después, la hija de María Teresa Campos se ha vuelto a ver las caras con los que un día fueron sus compañeros. La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha hecho un repaso de su paso por ‘Sálvame Okupa’, se ha enfrentado a María Patiño y ha tenido un gran encontronazo con Antonio David Flores. Asimismo, ha negado que el hecho de su intervención en el programa de Mediaset se deba a una razón económica.

Unos minutos después de que comenzara ‘Sábado deluxe’, María Patiña se reencontraba cara a cara con Carmen Borrego, de la que aseguraba que tiene una alta capacidad de dejar boquiabierta a las personas. «No nos vemos desde hace un año, tengo que decir que tienes la capacidad siempre de sorprenderme. Me parece positivo», comenta la periodista.

Carmen Borrego se sentaba muy relajada en la silla de ‘Sábado deluxe’ y dejaba claro que ahora era el momento de cerrar todos sus frentes: «Me imagino que unos tendrán la razón, otros pensarán que la tienen ellos. No considero que mis compañeros sean mis enemigos, quiero que se aclaren las cosas porque las guerras no llegan a nada«. Además, insistía en que no era nada rencorosa y por eso había vuelto al plató que tantos quebraderos de cabeza le había traído.

¿Sentada en ‘Sábado deluxe’ por motivos económicos?

«No dudo que no seas una persona rencorosa, pero no dudo que si no tuvieras problemas económicos no estarías aquí», señalaba la presentadora de ‘Socialité’, mientras que la invitada negaba con la cabeza. Borrego explicaba que la dirección de ‘Sábado deluxe’ le había ofrecido en numerosas ocasiones sentarse en el programa, aunque siempre se negaba a aceptarlo. A pesar de que no ha confirmado que su principal motivo es el económico, la hija de la veterana periodista ha hecho hincapié en que en estos momentos necesita trabajar más que antes. Sin embargo, Kiko Matamoros no creía sus palabras y le pedía a su compañera que dijera la verdad. «Me podía haber sentado hace muchos meses y no me he sentado porque no he querido, estoy aquí con educación y no me he negado en hablar absolutamente de nada ni he vetado a nadie (decía en referencia a Antonio David)», zanjaba.