El secreto que Candela no se atreve a contar sobre Antonio Tejado en ‘GH dúo’

7 Candela y Antonio durante encuentro la noche de San Valentín

La ex de Antonio no solo comentó acerca del encuentro con su expareja, si no que aclaró que no le estaba gustando nada el concurso que estaba realizando y que estaría encantada de volver a concursar mediante la repesca para que todos los espectadores viesen como realmente se comporta Antonio. La continua posición de Candela en contra de su ex provocó que la madre del concursante decidiera explotar generando una fuerte discusión en contra de ella.