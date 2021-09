La madrileña ha vuelto a ser desleal, una vez más, a su novio Christopher. Tras besarse con Julián, aclaraba: «No siento la necesidad de acostarme con él».

Una vez más, Fani Carbajo ha vuelto a caer rendida en la tentación. La madrileña, que participa con Christopher en ‘La última tentación’, se ha enrollado con uno de los atractivos solteros de la casa: Julián. Poco ha tardado la concursante y dejarse llevar. En una noche de fiesta, y con algunas copitas de más, ha compartido fluidos corporales con el apuesto participante. La sangre no ha llegado al río, porque «solo» fue un beso. Uno tan apasionado, eso sí, que la ha liado parda.

«Este chico me pone», reconocía Fani la noche en que coqueteó con Julián. Entre ellos resultaba evidente la atracción sexual. Posturitas aquí, arrumacos allá… No paraban de abrazarse y juntar sus cuerpos dentro y fuera de la piscina. Una vez en remojo, la cosa se desató y ahí se produjo el «morreo» que, a la mañana siguiente, Fani describiría como «una cagada».

Fani se justifica: «No siento la necesidad de acostarme con él»

Y es que nada como el sol de un nuevo día para analizar las cosas con claridad. Fani, más despejada y bastante más consciente de lo que había hecho, pronto se dio cuenta de su error. «No sé qué me pasó ayer», admitía. Y se justificaba diciendo: «No me gusta, no siento la necesidad de besarle, de acostarme con él. No siento nada por ese chaval».

Pero las imágenes han quedado grabadas para siempre. Y, nuevamente, Fani no reparó en que su chico será el primero en ver el vídeo de su apasionado beso con Julián. «No pensé en las consecuencias con mi novio. No nos gustamos nada», insistía. Él, por su parte, echó balones fuera: «Me plantó un beso y lo seguí y ya está. Quizás hay una línea que se estrecha y pasamos una frontera». Sin dar mayor importancia a lo que había pasado, le echaba la culpa de todo a ella: «Todos conocemos a Fani, es una mujer que se deja llevar».

Poco después de percatarse de la magnitud de su canita al aire, Fani pedía una hoguera de confrontación con Christopher. «No quiero que piense que detrás de ese beso hubo algo más o que ese chico me gusta», decía.

Christofer, que accedió a participar en el ‘reality’ para demostrar que no se había equivocado al dar una segunda oportunidad a su novia, volvió a sentir repulsión al verla en brazos de otro hombre. Los peores fantasmas del pasado reaparecieron en la primera hoguera de Christofer. Atónito, el joven acabó estallando, incapaz de creer que su novia actuara otra vez de manera tan desconsiderada.

«Que siga zorreando como le gusta», dice Christofer