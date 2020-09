La hija de María Teresa Campos se ha mostrado indignada y ha hecho hincapié en que más allá de su faceta profesional también es madre.

Carmen Borrego, Terelu Campos y Alejandra Rubio se han convertido en las protagonistas absolutas de la crónica rosa en las últimas semanas. Después de que el pasado viernes Rocío Flores interrumpiera por sorpresa (y entre lágrimas) en ‘Sálvame’ y acusaba directamente a la hija menor de María Teresa Campos de utilizarla. Este fin de semana, les ha tocado el turno de réplica a Las Campos y han hecho frente a todos los frentes que tienen abiertos.

Al ver los temas que tienen entre manos, Terelu Campos ha escuchado por primera vez los polémicos audios emitidos en el programa de las tardes de Telecinco de Alejandra Rubio insultando a Anita Matamoros. Tras oír un avance, la hija de María Teresa Campos no ha intentado ocultar su enfado y ha montado en cólera al no entender que se hayan hecho públicos audios de su hija cuando era menor de edad.

En los audios en cuestión se escucha a la joven manteniendo una conversación telefónica. «Me está contando Gina que ha visto la tele, que han hablado… y que no han hablado de Anita… ¡Qué chaval! Que no han hablado de la de Kiko Matamoros. ¡Que se joda!». En las grabaciones también se puede oír a la joven diciendo: «Pienso que todo este puto tiempo has estado conmigo por quién soy… Porque te interesa este mundito, te interesa mucho… que eres tonto con que vas a ir a ‘Sálvame’… A ver si se te va a caer el puto pelo… Y de paso te vas con la… de Anita Matamoros».

Una vez escuchado los audios, Terelu Campos no ha podido ocultar su enfado. Con semblante serio, la colaboradora de ‘Viva la vida’ no ha dudado en valorar las polémicas declaraciones de su hija: «A mí me daría mucha vergüenza poner el audio de una menor de 16 años llorando. Me moriría de vergüenza, no tengo nada más que decir. Me moriría de vergüenza».

Tras esto, para aliviar la tensión del momento, Emma García quiso avanzar los siguientes temas a la audiencia y comenzó a hablar con Carmen Borrego sobre todos los frentes que tiene abiertos desde el pasado miércoles. Sin embargo, una enfadada Terelu y Alejandra Rubio se colaban en medio de la conversación y se podía escuchar el cabreo monumental que tenía la hija de María Teresa Campos.

Alejandra Rubio le quita importancia a los audios

Por el contrario, Alejandra Rubio intentaba tranquilizar a su madre y quitarle hierro al asunto. «Me hace gracia porque los audios son de cuando era menor de edad, se me nota en la voz. Estoy muy tranquila, aunque al principio me sorprendió porque no sabía qué tenían. Entiendo que le duela, pero no quiero que esto se haga grande, quiero quitarle importancia a esto», indica la joven.

Sin embargo, no contenta con esto y tras la reacción del resto de colaboradores al enfado de la hija mayor de María Teresa Campos, Terelu ha continuado indignada y ha hecho hincapié en que más allá de su faceta profesional, también es madre. «Si no lo hacen público no tengo nada que decir. ¿Hay que alabar a lo que lo hayan hecho públicamente?», critica.