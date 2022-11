Los días separados comienzan a hacer mella entre las parejas de ‘La isla de las tentaciones’. Cada vez más cercanos a los solteros y las solteras, los concursantes se dejan llevar y ponen a prueba su historia de amor. De hecho, para eso viajan hasta la República Dominicana. Sin embargo, a veces las imágenes a las que se enfrentan en la hoguera no son platos de buen gusto hasta el punto de perder los papeles. Eso es precisamente lo que le ha pasado a Mario en la hoguera de los chicos, quien se ha llevado una fuerte reprimenda por parte de Sandra Barneda. El novio de Laura ha visto cómo su chica se dejaba llevar con uno de los solteros tras la hoguera de confrontación donde ambos se dedicaron amor eterno.

Mario ha perdido los papeles al ver las imágenes de Laura con Adrián. Juegos con el hielo, masajes, confidencias… el concursante no ha podido más y ha estallado contra el atril donde está colocada la tablet para ver las imágenes. Mario le ha dado una patada tirando así al suelo el atril y la correspondiente tablet. Una escena que no ha hecho ni pizca de gracia a la presentadora, quien no ha dudado en reprenderle delante de sus compañeros. Ese tipo de actitudes no las puede permitir en el concurso y se lo ha hecho saber. “Chicos, volved a la hoguera. Mario, no voy a aceptar ningún comportamiento como este”, decía, para inmediatamente después pedirle explicaciones.

Sandra Barneda se ha mostrado muy enfadada con la actitud de Mario

Sandra Barneda, visiblemente enfadada, ha querido saber qué ha pasado: «Mario, ¿por qué has hecho esto?», preguntaba al concursante. «No puedo ver eso de ella. No lo puedo ver. Teníamos un compromiso que los dos lo habíamos hablado. Tenemos que tenemos fuera y no puedo ver que le estén haciendo esas cosas. No, que no», decía. Tras esto, la presentadora le ha pedido que coloque bien el atril. «Mario, todavía estoy esperando una disculpa», le espetaba la periodista, visiblemente enfadada. Él únicamente le ha respondido con un «perdón».

La presentadora ha sido muy clara con los chicos: «Ese tipo de comportamientos no se pueden permitir en una hoguera. Mario, sino le hubieras dado una patada al atril podrías ver el final del vídeo o incluso más imágenes. No hay más imágenes para ti». A pesar de estas duras palabras de Sandra, Mario se ha mostrado agradecido por el hecho de no ver más imágenes de su pareja con otro. «Pues a lo mejor me ha venido hasta bien porque si hay más de eso, ya a lo mejor me voy corriendo de verdad. Pero para mi casa», sentenciaba el novio de Laura.