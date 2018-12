4 Terelu Campos vs. Oriana Marzoli

Una de las broncas más inesperadas fue la que tuvieron Oriana y Terelu. La primera acudió a ‘Sálvame’ para hablar de su ingreso en GH VIP, pero la tensión alcanzó un punto épico cuando salió a relucir el nombre de Alejandra Rubio: “De mi hija no, ¡eh! Que me levanto y me voy”. La venezolana enseguida reaccionó: “No me toques las narices hablándome de tu hija que la he aconsejado muy bien”. “¿Tú sí puedes nombrar a tu hija y yo no?”. “Por supuesto, yo sí nombro a mi hija cuando quiero”, contestó Terelu. Las pullas de Oriana no cesaban: “A ver, no me quiero meter en si eres una buena o mala madre…”. Al final, Oriana se levantó con aires de grandeza y se fue del plató entre las críticas de los colaboradores.