Carlos Lozano arremete duramente contra Mónica Hoyos y y Miriam Saavedra en su vuelta a la televisión

Después de casi tres meses sin pisar el plató de ‘Sálvame’, la entrevista con Carlos Lozano prometía mucho. Y lo cierto es que el presentador no defraudó a quienes esperaban una noche calentita.

En un principio, Lozano se sentaba en ‘Sábado Deluxe’ para explicar las declaraciones de la que había sido su pareja, Miriam Saavedra, que no le dejaban en muy buen lugar, e incluso con la idea de calmar las aguas entre Miriam y Mónica.

Sin embargo, Carlos acabó explotando contra todos, contra Miriam, contra Mónica y contra algunos de los colaboradores allí presentes, como Rafa Mora.

El que fuera presentador de ‘Granjero busca esposa’ explicaba sobre la joven peruana: “nos hemos amado mucho. Yo sigo amándola, soy así de tonto”, pero “me siento decepcionado de cómo han salido las cosas. Si esto hubiera sido una vez se podría haber perdonado pero no ha parado. Estoy descolocadísimo con el comportamiento de Miriam”.

“No se puede ir diciendo por detrás que me amas, que quieres estar conmigo… Y después salir a la televisión y hacer lo que haces” ha declarado rotundo.

Una reportera del programa se encontraba en la puerta del domicilio de la aludida, que estaba viendo el programa, y que quiso darle respuesta en directo a Carlos. Hubo un duro y tenso cruce de acusaciones entre ambos en pleno directo.

Mónica Hoyos por su parte tampoco se quedó callada y publicó un tweet bastante demoledor al respecto y estuvo mandándole mensajes a Rafa Mora. Uno de los cuales advertía a Carlos y a Belen Esteban, “si no retiran lo que dicen, caerá una demanda sobre ellos”, comentaba el mensajero.

Fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Carlos, que quiso enviarle un mensajito a su ex pareja: “Tú y tu abogados, calladitos. Si me quieres encontrar, me encuentras. Y cuidadito con las demandas porque para malo yo”.