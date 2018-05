Alejandro Albalá y Alberto Isla, a punto de llegar a las manos...

La expulsión de Alberto Isla de Supervivientes supuso el fin de su aventura en la isla y el comienzo de un nuevo reto: enfrentarse a la realidad tras varias semanas de aislamiento. Si el pasado jueves se estrenó en el plató del concurso protagonizando una discusión con su novia, Isa Pantoja, que supuestamente le había sido infiel, el pasado domingo volvió a convertirse en protagonista de la noche por una nueva discusión, esta vez con Alejandro Albalá, ex de Chabelita.

Tras haber aclarado las cosas con su chica, Alberto llegaba aparentemente tranquilo al espacio dirigido por Sandra Barneda donde explicó que si bien las imágenes “me dolieron mucho” ella le había explicado las cosas. “Estamos bien. Confío plenamente en ella. La conozco perfectamente, sé cuándo miente, y me ha explicado todo bien y la creo. Confío 100% en ella”, aseguraba contundentemente.

Unas declaraciones que no se terminó de creer Alejandro, quien además de recibirle en el “club de los afectados por la hija de Isabel Pantoja”, le espetó que sabía lo que había hecho su novia: “sabes perfectamente que te ha sido infiel, lo que pasa que no lo quieres ver porque tienes ahí un chollo que te cagas”.

Como era de esperar, las palabras no gustaron nada a Alberto, que se enfadó tanto que no dudó en levantarse de su sitio para hacerle cara. “El chollo lo tienes tú y lo has tenido durante tres años. Aquí estás, sentado gracias a ella. ¡Caradura! ¡Sinvergüenza! No me provoques más porque me voy ahora mismo. ¡Eres un provocador y un niñato!”, le dijo muy cerca de la cara mientras el resto de colaboradores se ponían en guardia para evitar una pelea.

Con Sandra Barneda agarrándole del brazo, finalmente Alberto se tranquilizó y Alejandro recibió un rapapolvo de la presentadora, que no dudó en reprocharle la actitud que estaba teniendo: “Confiaba en ti, Alejandro. Has provocado y creo que no se debe hacer”. Sin embargo, como no dejaba de provocar al andaluz, finalmente Sandra optó por expulsarle temporalmente de plató.

Con el ambiente un poco más relajado, las regañinas pasaron a centrarse en Isla, a quien Sandra pidió que se disculpara con su rival, “por mucho que te haya dicho, esta no es manera, prácticamente a punto de agredir a una persona”, aseguraba. A pesar de su buena intención, Barneda no consiguió su objetivo y es que Alberto no vía motivos para pedir perdón al cántabro. “No he agredido. Pido perdón a la gente que está aquí por el rato desagradable, pero este señor a mí me ha provocado. Me he levantado a hablar cara a cara con él, sin mover las manos de mi sitio”, aseguraba.