El presentador y la colaboradora han chocado por sus diferentes opiniones respecto al documental de la hija de Rocío Jurado.

Dentro de unas horas se emitirá un nuevo episodio de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘. El documental de la vida de Rocío Carrasco sigue generando polémica y provoca opiniones encontradas entre los colaboradores de televisión. Este miércoles, la mesa de debate de ‘Sálvame’ se ha tornado acalorada a raíz de las próximas declaraciones que realizará la hija de Rocío Jurado en Telecinco.

María Patiño, quien durante años se ha mostrado muy crítica con Carrasco, se mostraba escéptica con su relato y ponía en tela de juicio algunos aspectos de su testimonios. Y advertía que había consultado documentación adicional para contrastar si sus palabras son fieles a la realidad. Su actitud cabreaba a Jorge Javier Vázquez, quien le ha echado en cara, indignado: «¿Pero tú de qué vas? ¡Te voy a decir una cosa, esta historia es de Rocío, no tuya! ¡Eres la única que pone en cuestionamiento lo que ves! ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás echando por tierra el trabajo de todos tus compañeros diciendo que eres la única que pones en cuestión». Su compañera se defendía: «Es mía porque estoy aquí para cuestionar. No me voy a quedar callada ante las dudas que tengo».

Los colaboradores, a favor de Rocío Carrasco

Kiko Hernández se sumaba a la reprimenda a la colaboradora: «Yo no necesito buscar esa información porque creo al equipo de La Fábrica de la Tele no ha construido la gran mentira». El presentador apuntaba un comentario que le hacía Alberto Díaz, director de ‘Sálvame’, desde el pinganillo: «Si tienes una documentación que puedes mostrar que el equipo del programa la examina y que si puedes aportar documentación, la examinamos».

La gallega explicaba entonces que había consultado la documentación de un artículo publicado en la prensa. «He puesto sobre la mesa que me parece vinculante esa frase de Rocío Carrasco que Antonio David le dice: ‘Vete a pegar a mamá’ y la niña le dice ‘Papá, ya está hecho«.

«No podemos poner en cuestionamiento 70 horas de grabación con la protagonista, evidentemente», le recordaba el de Badalona. Patiño justificaba el porqué de sus interrogantes: «He leído decir del chófer donde cuestiona cómo la niña mienta con las lesiones, donde miente con que tiene la cara dañada. Si hay más documentación aparte lo desconozco. Aquí parece que hay una mala fe por las partes que ponemos ciertas interrogantes sobre situaciones en las que no se puede ver o analizar las cosas». Y añadía: «Estamos haciendo un flaco favor a Rocío Carrasco cuando está más que claro y es más que evidente, que ha dejado documentación probada de lo que dice en su testimonio».

Patiño carga contra Antonio David: «¡Es un psicópata!»

Además, dejaba claro que no comprende la actitud de Antonio David con su hija Rocío Flores: «El hecho de que tú manipules a una hija con que tu mamá es mala… es que no puedo descalificarlo como me gustaría. Que tú organices una lesión a tu madre me cuesta creer que haya esa capacidad de malicia. ¡Es un psicópata! Una cosa es meterle miedo a tu hija en la cabeza…»

Por último, Jorge Javier lanzaba una pregunta al aire: «¿Cuántas patadas son necesarias para decir que ha maltratado a la madre? ¿Entre cuatro y siete patadas? Hay una agresión, hay hechos probados. Está clarísimo. Si la justicia la tenemos en cuenta, vamos a tenerla en cuenta».