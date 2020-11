«Estáis trabajando gracias a Mediaset y os está resolviendo muchísimas cosas», le ha recordado el presentador a la colaboradora.

Este martes, a Anabel Pantoja le ha tocado escuchar tremenda reprimenda. La colaboradora ha pedido disculpas públicamente tras sus duras críticas a Mediaset. Hace unos días arremetía con dureza contra la cadena por su forma de trabajar y de tratar a su familia, en el foco mediático desde que estalló la guerra entre su primo Kiko Rivera y su tía, Isabel Pantoja. Sus palabras no sentaban nada bien a Jorge Javier Vázquez ni a muchos de sus compañeros. «Quiero pedirte públicamente perdón. Tuve un momento de calentó y escribí un tuit que no tenía que haber escrito. Mi chico me regañó al día siguiente cuando lo vio. Estoy muy arrepentida de haber escrito eso», ha dicho la colaboradora durante su conexión en directo con ‘Sálvame’. «Mordí la mano que me da de comer y te juro por Dios que te pido disculpas a ti que estabas presentando».

Anabel pide disculpas tras arremeter contra Mediaset

«Sé que estás molesto conmigo. Te he dejado mensajes no te he querido llamar porque entiendo que tienes que tener tu tiempo. Por supuesto estoy recapacitando desde que pasó todo esto y lo estoy pensando», sentenciaba. Tras escuchar sus disculpas, Jorge Javier se mostraba en actitud dialogante. «Estoy en un momento de no enquistar las discusiones, sino de buscar soluciones. Voy a intentar explicarte algo que a lo mejor te pueda ayudar. Soy de buscar soluciones. A veces nos olvidamos de cosas cuando trabajamos en televisión. Mi padre trabajó más de 30 años en la misma empresa, una fábrica que se dedicaba a hacer vidrios. Para él su fábrica era su vida. Estaba eternamente agradecido a su fábrica porque gracias a su fábrica vivíamos, nos alimentábamos, podíamos hacer vacaciones. Gracias a su trabajo llevábamos una vida cómoda y agradable y era el sitio al que pertenecía», destacaba el presentador.

«Os olvidáis que Mediaset es nuestra fábrica y es mi fábrica también desde hace casi 20 años. Yo todo lo que haga Mediaset públicamente lo voy a defender, porque es mi fábrica y me debo a ella. Y gracias a ella estoy trabajando y estoy cómodo. Es una fábrica en la que creo. Ya tendremos elementos de fuera que van a cargar contra ella», subrayaba. «Tienes que tener también ese sentido de empresa. Tú perteneces a una empresa. Una empresa en la que trabaja muchísima gente. No solo somos presentadores y colaboradores. Hay compañeros cámaras, regidores, directores… Todos formamos parte de una misma empresa. Entre nosotros públicamente hay que defenderlas. De puertas para adentro lo que quieras… Pero esas cosas que tenéis… nos os dais cuenta de que es una falta de respeto a Mediaset, a la productora que hace ‘La casa fuerte’, a la productora que te ha dado trabajo, a todo el equipo, al presentador, que es tu colega».

«Toda vuestra familia está viviendo gracias a esta fábrica»

El de Badalona animaba a su compañera a pensar las cosas dos veces antes de arremeter contra la cadena. «Todo esto lo tienes que pensar cuando ves un programa de televisión y tienes que ser y consciente de que toda vuestra familia está viviendo en bastante parte gracias a esta fábrica. No te lo digo como crítica. Te lo digo para que lo cuidéis. Estáis trabajando gracias a Mediaset y os está resolviendo muchísimas cosas».

«Hay que tener el lado moral muy limpio para impartir clases de ética sobre lo que ves. Ni tú ni yo estamos capacitados para hacerlo. Te pido, Anabel, que tengáis la mentalidad de que pertenecéis a un grupo y ese grupo necesita también de vuestra protección«, zanjaba. Por último, recordaba a su colega que no le guardaba rencor alguno por sus palabras. «Mi relación contigo no va a cambiar, pero llegado un momento pero por mi empresa doy zarpazos… Es faltar el respeto a la gente que trabaja aquí y creo que no se lo merecen.

«Tengo clarísimo que por el hecho de ser Pantoja estoy ahí»

«Anabel le respondía, con lágrimas en los ojos: «Agradezco que hayas sido sincero. Decirte que estoy súper agradecida a Mediaset y en este caso a la fábrica. Te estoy muy agradecida y esto me sirve para aprender. Todo entendido y todo captado. Sé que no tengo el curriculum perfecto ni el correcto, pero después de tantos años tengo clarísimo que por el hecho de ser Pantoja estoy ahí. Sé dónde tengo los pies y pido disculpas a ti, a la cadena y a la productora».