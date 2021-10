«Tenemos confianza y nos contamos. No siento que esa no sea mi familia», ha recordado la diseñadora al hablar de la mujer de su exmarido.

Este miércoles, Manuel Díaz «El Cordobés» se ha convertido en el protagonista de la nueva entrega de ‘Lazos de sangre‘. El programa de Televisión Española ha dedicado un especial a la vida del torero. En este monográfico, muchas personas que han formado arte de la vida del torero han dado testimonio sobre lo que han compartido con él. Una de ellas ha sido su exmujer, Vicky Martín Berrocal, que no ha dudado en sentarse ante las cámaras para recordar su bonita historia de amor con el torero.

Se casaron en 1997 y cuatro años después se divorciaron. La suya fue una bonita historia de amor que no pudo continuar, porque, tal y como ha señalado el diestro, «éramos demasiado jóvenes y teníamos demasiadas cosas que descubrir». De su unión nació su única hija en común, Alba Díaz, gracias a la cual siguen manteniendo una excelente relación. «Alba ha sido una pieza fundamental en mi vida. Alba mantuvo mucho ese cariño, ese respeto y esa amistad», ha dicho Manuel Díaz al hablar de su relación con su ex mujer.

Vicky: «Me encanta la historia de amor de Manuel con Virginia»

«Era un matrimonio muy expuesto. Estuve muy muy enamorado de ella… A Vicky le deseo lo mejor. Qué mala suerte que no pudo ser», ha recordado el hijo de Manuel Benítez El Cordobés. La diseñadora, por su parte, no se ha quedado atrás en lo que a halagos a su ex se refiere. «Fue una historia muy bonita», ha recordado. «Las relaciones pueden no funcionar, pero tienes que saber qué hombre has tenido en frente. Y yo he sabido qué hombre he tenido enfrente».

La andaluza no solo ha dedicado bonitas palabras al padre de su hija. También ha hecho lo propio con su actual mujer, Virginia Troconis, con la que mantiene una excelente relación: «Me encanta su historia con Virginia». De la familia de su exmarido ha destacado: «Tenemos confianza y nos contamos. No siento que esa no sea mi familia».

La venezolana no se ha quedado a la zaga. Y si Vicky le ha regalado los oídos hablando maravilla de ella, también ha hecho lo propio. «Si hay algo que no me gusta se lo digo a Vicky, y al revés igual», ha revelado sobre el vínculo que mantienen. Entre ellas hay una relación de respeto y de admiración mutuas.

Virginia Troconis: «Manuel me devolvió las ganas de ser feliz»

Manuel Díaz El Cordobés y Virginia Troconis se conocieron después de que el matador de toros se separase de Vicky. Contrajeron matrimonio en Venezuela, tierra natal de ella, en el año 2004. «Conocí a Manuel en un momento duro, importante. Cuando tenía 21 años falleció mi novio de cuatro años. No entendía la vida. Cuando lo conocí me devolvió las ganas de reír y de ser feliz», ha recordado la venezolana.

Otro de los relatos más importantes de ‘Lazos de sangre’ sobre la vida de Manuel Díaz tiene que ver con la complicada relación con su padre, Manuel Benítez el Cordobés, a quien un juez dio la razón y los declaró ‘oficialmente’ padre e hijo en el año 2016 a pesar de la negativa de este a reconocer la paternidad de su hijo. «Recuerdo el día que mi padre se saca la sangre a las 10 de la mañana y yo una hora más tarde, a las 11. Me dio una tristeza tremenda. Lo primero que hago es darle un abrazo a mi madre. Y mi madre llorando. Le digo: ‘Mami, ya está hecho. Ya lo hemos conseguido», ha destacado el torero.

De su padre, Manuel Díaz ha lamentado que se ha quedado como congelado en el tiempo. «Ha sido un hombre increíble pero quedó incompleto como hombre, como padre» porque para él, «tener hijos no es ir haciendo hijos por ahí».

«Sé lo que es tener la nevera vacía»

Ahora admite sentirse feliz junto a su mujer, a cuyo lado sueña envejecer, y sus hijos. Siente que la vida lo ha colmado de regalos. Y se siente un hombre afortunado. Atrás queda su dura infancia, marcada por el rechazo de su padre y la pobreza: «Nos echaban de una casa porque no teníamos cómo pagar. Sé lo que es tener la nevera vacía y si hay tres filetes comerte medio porque tu hermano tiene que comer. Sé lo que es eso», ha relatado.