Dos semanas después de tener que ser operada de urgencia tras fracturarse la tibia y el peroné, Belén Rodríguez ha reaparecido en la escena pública. La periodista se ha sentado en ‘Sábado deluxe’ para explicar cómo se encuentra después de pasar por quirófano y ha aprovechado la ocasión para hablar de los temas del momento. En concreto, la colaboradora de Mediaset ha entrado a valorar la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno. «Son una empresa», sentencia.

Belén Rodríguez regresaba de forma triunfal a ‘Sábado deluxe’ después de haber pasado por quirófano, algo que ha provocado que haya estado durante tres semanas en casa sin poder opinar sobre la actualidad de la crónica social. Sobre la polémica que rodea a la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno, la periodista ha hecho hincapié en que no le ha sorprendido la noticia puesto que ya vaticinó hace meses que esto ocurriría una vez que la empresaria regresara de ‘Supervivientes’. «No me dan pena, se acabó la imagen de familia ejemplar. Para mí no eran un matrimonio feliz, no eran ni un matrimonio», apuntaba.

Después de escuchar el momento en el que Antonio David Flores confirmaba su separación con Olga Moreno y ver cómo Rocío Flores recalcaba el hecho de que su padre había hablado gratis, Belén Rodríguez se reía de forma irónica y hacía hincapié que veía normal que hubiera sucedido así puesto que «nadie le paga». «No le quedaba más remedio que confirmarlo, de alguna manera pensaba que lo iba a parar», apostillaba. Tras esto, la experta en realities se llevaba las manos a la cabeza después de ver que el excolaborador de ‘Sálvame’ acusaba al programa de haber intentado acabar con su matrimonio sin pruebas. «Que diga que todos hablamos sin ningún tipo de pruebas… Él hablaba en televisión destrozando y machacando a la madre de sus hijos, llevan toda la vida machacando a Rocío Carrasco«, puntualizaba.

Belén Rodríguez también ha señalado a Rocío Flores y la ha tachado de ser una colaboradora necesaria para hacer ver la imagen de padre «amantísimo» de Antonio David Flores. «Sabía lo que estaba haciendo. Son un negocio, son una empresa, no hay ningún amor en esa familia«, asevera la periodista e incide en el hecho de que la ganadora de la última edición del reality de aventuras de Telecinco también ha contribuido a «machacar» a la hija de Rocío Jurado.

El gran miedo de Belén Rodríguez

Después de tener una aparatosa caída y pasar por quirófano por ello por haberse roto la tibia y el peroné, Belén Rodríguez ha reconocido en ‘Sábado deluxe’ su gran miedo a que le cortaran la pierna. La periodista ha admitido también que se ha vuelto muy miedosa en los últimos días, algo que ha provocado que le cueste conciliar el sueño. «Lo único que me da felicidad es que no me duela la pierna, he tenido unos dolores terribles, me tuvieron que suministrar morfina», rememoraba.