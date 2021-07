La periodista y la exconcursante de ‘Gran Hermano’ han vivido un tenso cara a cara lleno de reproches: «A ti no te doy ni medio programa».

El paso de Marta López por ‘Supervivientes’ y su gran amistad con Olga Moreno ha provocado una brecha irreparable en su relación con Belén Rodríguez. Después de protagonizar un tenso enfrentamiento a raíz de la reiterada defensa de la colaboradora a la mujer de Antonio David Flores, la periodista ha puesto fin a la amistad que ambas mantenían.

Este viernes, Belén Rodríguez y Marta López, que se veían las caras una semana después de su tenso enfrentamiento, se han dedicado una serie de reproches que ha acabado con el fin de la amistad entre ambas. «No nos hablamos«, confirmaba la concursante de ‘Supervivientes’ mientras que la periodista seguía insistiendo en tachar de incomprensible a la amistad que había surgido entre López y Olga Moreno. «Respeto lo que dijo Belén el otro día y por el cariño que le he tenido tantos años no voy a decir anda, pero si ella quiere seguir hablando…», añadía.

Unas palabras que provocaban una pronta reacción en Belén Rodríguez, quien insistía en que no tenía intención de seguirle el juego: «A ti no te doy ni medio programa cariño mío, ya«. Ante este dardo envenenado, Marta López no quiso quedarse callada y tomó la palabra: «Perdona, es que tú a mí no me ha dado medio programa en su vida. Llevo casi 21 años y, gracias a Dios, no me has dado un programa ni te he necesitado en mi vida, que esto lo has empezado tú no yo».

Por su parte, Jorge Javier Vázquez intentó mediar entre las colaboradoras de ‘Viernes deluxe’ e hizo hincapié en que veía a Marta López muy afectada por la guerra que había entre ambas. En concreto, el presentador, que intentaba quitarle hierro al asunto haciendo una divertida broma sobre Rocío Flores, aseguraba que con los días conseguirían arreglar la relación entre ambas. «No, no, no, no me interesa», respondía Belén Rodríguez cerrando de forma contundente cualquier posibilidad de reconciliación con la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’.

El inicio de su enemistad

Belén Rodríguez y Marta López han mantenido una gran amistad durante más de dos décadas. Sin embargo, la buena sintonía que había entre ambas se rompía hace una semanas a raíz de la actitud que había tomado la exconcursante de ‘Gran Hermano’ con respecto a Olga Moreno y el resto de su familia. «A mí me has fallado«, le espetaba la periodista, quien aseguraba que se sentía traicionada por su amiga «por hacerte dos platós de televisión».

«No ha sido una puñalada por detrás, pero a lo mejor ha sido por delante. No es exactamente por Rocío Carrasco, pero sí es derivado de ese tema. Me sorprende que Marta López que es mi amiga desde hace 20 años, hemos pasado muchas cosas juntas, prefiera antes una amistad de una persona a la que lleva conociendo un mes y medio, o incluso menos antes que dar la cara por mí en algunas ocasiones. Lo que ha hecho es meter más leña. Me he dado cuenta, Marta, de lo que he significado yo para ti», revelaba dolida la colaboradora de ‘Viernes deluxe’.

La periodista recordaba entonces el sonado y tenso momento que protagonizó Rocío Flores en ‘Supervivientes’ cuando aludió a Belén Rodríguez y la supuesta campaña que estaría haciendo contra el concurso de Olga Moreno. «¿Tú estabas el otro día en el plató cuando Rocío Flores me puso a parir y el que me defendió fue el Maestro Joao?, ¿Tú eres mi amiga desde hace 20 años y no le dices que lo que estaba diciendo era mentira?. A mí no se me está ofendiendo en privado, se me ofende públicamente de una manera muy injusta. Tú eres mi amiga y yo… ¿Cuántas veces me he partido la cara por ti?».

Por su parte, Marta se defendía: «Yo creo que no me he portado nunca mal contigo. Creo que siempre que he tenido que estar a tu lado lo he estado, al igual que tú. Si en este momento yo no te gusto -como ya me has dicho- yo lo respeto».