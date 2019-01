Agárrense porque vienen curvas. Este 8 de enero se estrena ‘GH DÚO’, el nuevo reality por parejas de Mediaset y la tensión ya se puede cortar con cuchillo, horas antes de conocer a todos los concursantes. El plató de ‘Sálvame Diario’ fue testigo de una batalla dialéctica a cara de perro entre dos pesos pesados del combate: Belén Esteban y Rafa Mora. La desencadenante del conflicto no fue otra que Ylenia Padilla, que hoy entrará a formar parte de la casa de Guadalix de la Sierra.

El colaborador quiso recordar lo dolido que estaba con la de Benidorm y todo lo mal que lo había pasado por su culpa. Pero se topó con la encendida defensa de su gran amiga Belén. Y eso que Rafa pareció querer evitar el encontronazo: “La vamos a tener por algo que no te compete, guapa”. Demasiado tarde, el conflicto ya estaba armado. Según cuenta, “En el pasado la he ayudado con todo. Siempre estuve con ella, hasta que me traicionó”.

¿Por qué Rafa Mora e Ylenia no se aguantan?

El origen de la enemistad entre Ylenia y Rafa nace a raíz de la relación de la primera con Omar Montes: “A Ylenia y a Omar les conozco desde que eran muy pequeñitos, cuando iban a las discotecas de Benidorm. Cuando ella rompe con Omar me exige que hable mal de él, pero yo no lo hago porque creo que él es buena persona”, explicaba Rafa Mora en medio del revuelo. Sin embargo, lo que más dolió al valenciano fue un ataque posterior de Ylenia, que se refirió a él como “el más cornudo de España”, algo que no perdonó debido a lo mal que lo pasó con su exnovia Macarena

Durante un momento de la emisión, Belén se levantó para hablar por teléfono -presumiblemente- con Ylenia y acto seguido inició su defensa: “Vuestros problemas son vuestros pero yo conozco a una Ylenia distinta de la que tu hablas. Yo a Ylenia la voy a defender porque es mi amiga y lo que no hago con mis amigos es airear nuestros reproches en un plató“, dijo la princesa del pueblo.

Finalmente, la tensión se suavizó en el plató, pero hubo momentos de verdadera violencia verbal y gestual entre ambos colaboradores. Menos mal que todavía no ha empezado GH Dúo…

