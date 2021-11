La tarde de este martes no ha empezado fácil para Belén Esteban. La colaboradora de televisión escuchaba las declaraciones de la periodista Samanta Villar en ‘8Maniacs‘ criticando su actitud con el padre de su hija, Jesulín de Ubrique, además de las veces que ha hablado de su primogénita. Samantha Villar ha hablado sobre este tipo de situaciones y cree que son «tóxicas» y por ello debería intervenir la Fiscalía. Unas duras palabras que no sentaban nada bien a la colaboradora y que después de responderle de manera contundente, abandonaba el plató.

Las duras declaraciones de Samantha Villar que no han sentado nada bien a la colaboradora

“Belén Esteban no puede ir a plató a decir mi hija o el padre de mi hija… porque estás perjudicando a tu hija”, decía Samanta Villar en un programa de televisión. Incluso daba un paso más allá y recordaba un momento en el que Belén era criticada por hablar de la vida del padre de su hija en televisión y estallaba diciendo que si ella no podía hablar de la que fue su vida. Samantha Villar le respondía alto y claro: pues claro que no. Además, la periodista hablaba también sobre la guerra mediática entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco, asegurando que la Fiscalía debería intervenir en este tipo de asuntos cuando hay hijos de por medio.

A pesar de que al comienzo de la tarde, Belén Esteban solo había visto el avance, no le ha faltado nada más. Y es que la colaboradora de televisión ha estallado ante las declaraciones de Samantha Villar: «Está mintiendo porque yo no le dije nada”. Aún así, Belén le da la razón en algunas cosas pero asegura que cuando la familia de Jesulín de Ubrique le pidió que parara de hablar, ella lo hizo. Pero la colaboradora de televisión ha estallado y ha mandado un zasca a la periodista.

Belén Esteban mandaba un zasca a Samantha Villar visiblemente enfadada

“Yo no he vendido la prueba del predictor ni he parido y que lo vean todas las cámaras de España», aseguraba Belén Esteban visiblemente molesta. Ha aprovechado para recordarle algo: «A mí no me han echado de ningún sitio, si me han echado ha sido de este plató y luego he vuelto», ha seguido diciendo. Después, ya pasaban a otro tema en ‘Sálvame’ pero tenían que interrumpir por algo que había ocurrido en el plató.

Y es que visiblemente nerviosa, Belén Esteban abandonaba el plató y se acercaba al puesto de dirección para hablar con los directores. Muchos colaboradores la seguían, incluida la presentadora, Carlota Corredera. «Ha dicho que se quiere quitar el micrófono porque la iba a liar», decía la gallega. Sin lugar a dudas, una guerra que se acaba de abrir entre Samantha Villar y Belén Esteban. ¿Le responderá la periodista a los zascas que le ha dado la Esteban en directo?