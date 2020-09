La de Paracuellos del Jarama y el presentador han vuelto a verse las caras tras la sonada bronca en el ‘Deluxe’ del pasado junio. Así ha sido su tibio reencuentro.

Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban han vuelto a verse las caras después de su sonada bronca en ‘Sábado Deluxe’. El enfrentamiento entre el presentador y la colaboradora tuvo lugar el pasado 21 de junio. Dos días después hacían las paces en el plató de ‘Sálvame’, pero no habían coincidido desde entonces.

Belén Esteban: «Hay ciertos temas que no pienso hablar más»

Mientras Jorge Javier se ha mostrado relajado y risueño, Belén no ha podido evitar recordar el incidente vivido con su compañero. Sin hacer alusión directa a la disputa con su compañero, recordaba que «hay ciertos temas y con ciertas personas que no pienso volver a hablar más. Hay cosas que no me merece la pena. Yo vengo aquí a trabajar. He decidido no hablar. Hay cosas que no me han gustado». También revelaba que ha tomado una importante decisión: «En temas de política y del Rey no voy a hablar. Prefiero callarme. Después de la última que tuve, no lo voy a hacer. Respeto todas las ideas de la gente, pero sé lo que pienso», sentenciaba. «Yo entiendo a la gente que va en el metro. Estoy con ellos».

Asimismo, recalcaba tras sus recientes declaraciones sobre la «seguridad de mierda» del aeropuerto de Madrid-Barajas que seguirá denunciando ciertas injusticias. «A mí nadie me ha preguntado si he estado en contacto con algún positivo. Yo hablo como cualquier persona y porque pago mis impuestos, por eso hablo. Si veo estas cosas tendré que hablar sobre ello», decía.

Jorge Javier se interesa por las vacaciones de Belén en Canarias

El breve diálogo entablado entre Jorge Javier y Belén delante de las cámaras se ha producido tras la entrevista de Mila. El presentador se interesaba por las vacaciones de la madrileña en Tenerife, adonde viajó junto a Miguel Marcos, tal y como ha publicado SEMANA recientemente. «¡Qué bonitas tus fotos con los delfines!». Belén, muy educada, le ha respondido recordando que las instantáneas se publicaron en esta revista y que tanto ella como su marido lo pasaron estupendamente en sus días de descanso en el archipiélago canario.