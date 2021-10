La colaboradora ha enviado unas palabras de gratitud a la presentadora, con la que trabajó durante nueve años, y que ha criticado con dureza al diestro.

El pasado jueves, Belén Esteban estallaba en ‘Sálvame’ contra Jesulín de Ubrique tras enterarse de que este y su mujer, María José Campanario, han pagado una operación de pecho a la hija que tienen en común, Julia Janeiro. Una intervención de la que SEMANA ha publicado imágenes en exclusiva y que han indignado mucho a la colaboradora. Esta criticaba con dureza al diestro por hacer diferencias entre sus hijas. «¡Que a una se le paguen las teta y otra no se le pague la mitad de la carrera!», se lamentaba, harta de las injusticias y los feos que su ex le hace a su hija Andrea.

Horas después, Ana Rosa Quintana salía en defensa de la de Paracuellos. «No se puede tener hijos de primera e hijos de segunda. Creo que los padres tenemos la obligación de tratar a todos los hijos por igual», sentenciaba desde el plató de ‘El programa de Ana Rosa’. Sus palabras no han pasado por alto para Belén, quien le ha querido enviar unas palabras de agradecimiento.

«Ana Rosa tiene toda la razón»

«A Ana Rosa le doy las gracias, tiene toda la razón. Quiero darle las gracias a ella y a mucha gente. Yo empecé con Ana Rosa y trabajé con ella nueve años», ha recordado. A continuación, aclaraba: «Por cierto, quiero decir que yo no soy Rocío Carrasco. Ella tiene su historia y yo la mía, que es completamente distinta».

«Mi historia la sabe todo el mundo desde hace 20 años. A lo mejor me tenía que haber callado, pero de verdad que no quiero seguir con tema», ha dicho este viernes. Y es que hace apenas 24 horas le resultó imposible quedarse impasible ante los gestos que tiene Jesulín con Julia, mientras que de los asuntos de Andrea apenas se ha hecho cargo. «Gracias a Dios no falta de nada, pero hay cosas que duelen», recordaba. «Sobre todo para una educación. Los padres lo mejor que podemos dejar a los hijos es afecto y cariño y una buena educación», detallaba. «A una le niegas a pagarle la mitad de los estudios y luego mandas a la otra a Nueva York. ¡Hombre!».

«A los hijos hay que darles responsabilidad, constancia, esfuerzo, sacrificio»

Belén Esteban ha aclarado que el torero «le sigue pasando pensión a su hija» y que lo seguirá haciendo «hasta que sea independiente». Pero esto, para ella, no es suficiente. En más de 20 años no ha existido la relación que debe existir entre un padre y una hija. «Qué suerte tiene de que no pueda hablar. Y esa suerte es gracias a una persona, pero esa persona ha pedido su anonimato y no quiere pertenecer a este mundo», ha destacado.

«El mayor orgullo de unos padres es el cariño y el amor y la educación. ¡La educación! Y más si se puede darla. A los hijos hay que darles responsabilidad, constancia, esfuerzo, sacrificio», añadía.