La de Paracuellos ha hecho hincapié en que se cree a Rocío Carrasco y se ha mostrado contrariada con las declaraciones de la mujer de Antonio David Flores en ‘Supervivientes’.

El último capítulo del documenta de Rocío Carrasco puso en la palestra a Olga Moreno. La hija de Rocío Jurado acusó a la mujer de Antonio David Flores de ser cómplice de las mentiras propiciadas por el excolaborador de ‘Sálvame’. Tras la emisión, la concursante de ‘Supervivientes 2021’ está perdiendo cada vez más apoyos. Primero fue su club de fans y ahora ha sido Belén Esteban quien le ha dado la espalda a raíz de todos los comentarios que se están vertiendo sobre ella.

A lo largo de todas estas semanas, Belén Esteban no ha dudado en mostrar su apoyo a Rocío Carrasco. Un posicionamiento que le ha alejado de Antonio David Flores, a quien consideraba su amigo. Sin embargo, en ningún momento quiso que esto afectara a la relación que tenía con Olga Moreno y Rocío Flores. Hasta ahora.

Sin poder contenerse, la de Paracuellos no ha podido evitarlo y ha reconocido que está muy decepcionada con Olga Moreno. «Es un tema del que he evitado hablar porque no me gusta«, reconocía a raíz del último testimonio de la hija de Rocío Jurado, así como de las declaraciones que la mujer del excolaborador de ‘Sálvame’ está vertiendo sobre su familia desde Honduras.

«Estoy muy sorprendida con los comentarios de Olga Moreno en ‘Supervivientes’. Pensaba que no iba a hablar. Me he sorprendido… Tengo que ser sincera, a mí lo que cuenta Olga en el ‘Deluxe’ me lo cuenta antes. Antonio David me ha mentido en varias cosas, pero Olga me ha contado siempre eso«, aseveraba y hacía hincapié en que está «decepcionada» con la empresaria. Belén Esteban siente dolor a la hora de hablar de Olga Moreno y recalca que si le preguntan en qué bando se posicionaría no tendría ningún problema en afirmar que se cree a Rocío Carrasco.

Lo que está claro es que las palabras de Rocío Carrasco sobre Olga Moreno han supuesto un antes y un después En concreto, la hija de Pedro Carrasco señalaba a la empresaria con el dedo y la acusaba de ser una cómplice de Antonio David Flores. «Es cómplice y en muchas ocasiones ha sido imprescindible para que se me ocasione el daño que se me ha hecho, cosa que al igual yo no he hecho con el padre, no lo he hecho con ella. Nadie me puede decir que yo haya dicho nada de esta chica. No he dicho nada de esta chica. No tiene vergüenza, llevo años sin decirlo», decía.

Rocío Flores sale en defensa de Olga Moreno

A pesar de que conforme pasan las horas Olga Moreno sigue perdiendo apoyos, lo cierto es que Rocío Flores no ha dudado en salir en su defensa, rompiendo una vez más el silencio sobre el documental de su madre y las declaraciones que esta está haciendo sobre su familia. «Llevo dos o tres semanas que no veo la docuserie, pero sí que me han llegado ciertas cosas. Creo que debería estarle bastante agradecida a Olga Moreno por habernos cuidado», comentaba la joven en ‘El programa de Ana Rosa’.