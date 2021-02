La colaboradora se ha dirigido también hacia Jesús Janeiro: «Vas a ser Jesulín el calzonazos, da ya un golpe encima de la mesa. Tienes tres hijos, no dos».

Una incendiaria carta escrita por María José Campanario y repleta de insultos hacia Belén Esteban ha hecho explotar a esta última. La colaboradora no se ha mordido la lengua, revelando detalles de la inexistente relación que mantiene Jesús Janeiro con su hija Andrea: «No he sido un polvo de una noche, cariño. Te lo digo para que lo sepas. Conociendo a Jesús sabemos cómo es él. No sé lo que te habrá contado ni me importa».

Comenzaba su intervención en ‘Sábado Deluxe’ hablando alto y claro: «Nuestra primera hija fue una niña deseada con muchísimo amor y es lo mejor que yo tengo en mi vida», le ha dicho. «A la niña ni la toques, ni la nombres, tú no. No tienes ni p… idea, ni la conoces. Ni tú ni su padre».

Subrayaba que en los últimos años, la presencia del diestro había sido nula en la vida de Andrea: «Es una vergüenza que no sepa ni dónde estudia, que no sepa ni cómo se llama su yerno. Ella no os echa nada de menos, pero también está harta. Vale ya. Lo digo de verdad porque como saque lo que hay aquí tanto tú como tu marido quedaríais muy mal. Que sea la última vez que gritas a alguien de mi núcleo familiar. No voy a entrar en más detalles. Esto es una amenaza o como lo quieras llamar. Estoy callada por la persona a la que más quiero», ha afirmado.

Se ha defendido de forma tajante de las acusaciones de María José Campanario: «He estado 18 años hablando de mi vida, y de la vida de tu marido que era también, en esa época, una parte de mi vida. Ahora no. Tengo derecho a hablar de lo que me dé la gana». Y añadía: «¿Tú no has hablado de mí? ¿Qué eres ahora, la muda de Ubrique? Yo sí he hablado de ti. No tengo miedo a tus demandas. La única que ha estado condenada por algo, has sido tú. Estás tardando, demándame. Estoy harta de tus amenazas porque sé por dónde vas».

No le ha gustado tampoco que se refiera a Miguel Marcos, su marido: «No te confundas, Miguel trabaja y a día de hoy no le he visto en una exclusiva. Yo a ti sí que te he visto. A él ni le nombres». Muy indignada, le lanzaba este mensaje: «Estoy curada, espero que tú te cures. ¿Sabes de qué? De la maldad que tienes. Solo te deseo que seas la mitad de lo feliz que yo lo soy con mi familia».

La inexistente relación de Jesulín con su hija

Belén ha aprovechado para atacar duramente al diestro desvelando que no tiene ningún tipo de contacto con su hija Andrea desde hace años: «Estoy dedicada a mi familia en cuerpo y en alma. El que no se ha dedicada nunca es tu marido. ¿Qué has hecho tú los últimos 20 años? Has hecho lo mismo que yo. Vale ya. Escribe lo que quieras, pero no te dirijas a mí. Estoy callada por lo que estoy callada. Habéis tenido mucha suerte».

«Yo la historia que tuve con él no la conoces», ha aseverado. «La culpa no la tienes tú, porque tú en la vida de una y de otra, no pintas nada». Y añadía: «Hay gente de la familia que me apoya. Ahí lo llevas». Asimismo, indicaba: «Me he dado cuenta que cuando pasa el tiempo la gente se da cuenta. Y pone a cada uno en su sitio. A mí hace mucho que me puso». Sin entrar en demasiados detalles por respeto a su hija, imploraba: «Déjame ya. Nosotros no molestamos. No sabéis nada, no de mí, que os importo una mierda. No tenéis ni idea. Ni la conocéis. Todo el mundo sabe cómo está». Concluía de forma tajante: «Si quieres guerra vamos a la guerra».