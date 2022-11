Cada vez son menos los famosos que quedan en la granja de ‘Pesadilla en el paraíso’, lo que hace entender lógicamente que el programa está dando sus últimos coletazos y que en las próximas semanas se vivirá la gran final del reality. Sin embargo, la fecha concreta del fin del programa es una baza que la cadena se guarda a modo de secreto para evitar que la competencia tenga tiempo suficiente para contraprogramar su parrilla y hacerle sombra y, con ello, más daño en sus resultados de audiencia, muy bajos ya de por sí. Parece que el casting de rostros conocidos del concurso no ha terminado por conquistar al público, aunque las tramas que se han sucedido a lo largo de estas semanas sí que han despertado cierto interés, como así ha sucedido con la historia de amor de Omar Sánchez con Marina Ruiz o la supuesta infidelidad de Steisy a Pablo Pisa con su peligroso tonteo con Dani y un largo etcétera.

Sin embargo, quien no ha hecho demasiado ruido en ‘Pesadilla en el paraíso’ ha sido Víctor Janeiro, entendido como uno de los fichajes estrella del concurso. Su paso por la granja ha sido anecdótico, pues ha tratado de no meterse en ningún ‘fregao’ y así librarse de las nominaciones. Eso sí, en cuestiones de trabajo de campo y con los animales nadie le hace sombra, es el mejor. Incluso más ruido ha hecho su mujer, Beatriz Trapote, siempre que ha tratado de defender su concurso, no tanto por cómo lo hace, sino porque siempre que se empeña en sacar las uñas por su marido termina por desvelar información que no debería, ya sea porque va en contra de los intereses del propio Víctor Janeiro o incluso del programa, como así acaba de suceder.

Beatriz Trapote ha metido la pata y ha desvelado sin más el día en el que Mediaset tiene agendada la gran final de ‘Pesadilla en el paraíso’. Según la periodista, será el próximo miércoles 21 de diciembre. Al menos así lo ha afirmado sin mayor problema cuando se disponía a responder a las preguntas que le hacían sus seguidores en redes sociales. “Todo apunta que la final será el miércoles 21 de diciembre. A darlo todo”, escribe resuelta la expresentadora para animar a todos a seguir apoyando a Víctor Janeiro en el concurso y tratar así alzarle como ganador y salvarles de sus problemas económicos, motivo principal por el que confesaron que se adentraban en esta aventura televisiva tras años alejados del foco mediático.