Aurah Ruiz confirma su ruptura con Suso, muy dolida: “No quiero volver con él”

La historia de amor entre Suso Álvarez y Aurah Ruiz ha llegado a su fin. Tan solo unos días después de haber terminado ‘Gran Hermano Vip 6’, la pareja que se ha formado en la casa de Guadalix también ha firmado su ruptura. Así lo ha querido dejar claro la propia canaria en ‘Sálvame’, donde se ha sentado para explicar la difícil situación en la que se ha encontrado ante la indiferencia del hombre que le había ayudado a confiar de nuevo en el amor.

Leer más: Aurah Ruiz asegura que la madre no quiere que esté con él

“Aurah Ruiz, abandonada”

Así se ha vendido desde ‘Sálvame’ la situación por la que atraviesa Aurah Ruiz, después de que sus diferencias con su suegra intoxicasen su relación hasta tal punto que su romance se haya ido al traste tan solo una semana después de su reencuentro fuera de las cámaras.

La queja de Aurah Ruiz hacia Suso

“Ni siquiera se ha sentado conmigo para hablar”, se quejaba Aurah, asegurando que solo ha sentido por su novio indiferencia desde que ha terminado el concurso. No llega a comprender cómo han acabado en esta situación. Ella ha tratado de arreglar las cosas con su suegra, pero aun así no ha cuajado la cosa fuera de la telerrealidad.

¿Culpa a la familia de Suso de su ruptura?

Sí, pero no. Aurah Ruiz no ha querido señalar a nadie directamente, pero sí que entiende que el motivo por el que su relación no ha funcionado finalmente ha sido por su enemistad con la madre de Suso: “No creo que haya sido ni la familia, ni los amigos, han podido influir, pero la decisión es solo suya”, sentencia.

¿Las peores Navidades de su vida?

Esto sí que ha querido dejarlo claro la canaria. Es verdad que ha pasado los días navideños alejada de su novio, que no han tenido contacto fuera de la casa y que ni él ni ella han dado el paso de llamarse para felicitarse la Navidad. Ahora bien, ella matiza que “las peores Navidades no han sido estas, sino las pasadas, que las pasé con mi hijo en un hospital”.

La situación de su hijo ha frenado su historia de amor

Le duele pensarlo, pero sí que ha rondado por su mente que la difícil enfermedad que arrastra su hijo desde que nació ha podido influir en la decisión de Suso de apartarse. No tanto por él, sino más por su madre: “Creo que su madre no quiere que su hijo cargue con la mochila del problema de mi hijo. No sé qué decirte, porque no sé si Suso ha cortado la relación por su madre”, explicaba en conversación con Paz Padilla en ‘Sálvame’.

La primera vez que se enamoraba desde Jesé

Jesé Rodríguez le convirtió en madre y le dio el mejor regalo que jamás había imaginado, pero también le ha dejado, según cuenta ella, con una gran carga. Suso le hizo vivir una vida paralela a la que tiene fuera de ‘GH Vip’ y es que por fin se confió lo suficiente como para entregarse de lleno al amor: “No he tenido más historias de amor desde que he tenido a mi hijo y rompí mi relación con el padre de mi hijo”, reconocía visiblemente triste por la situación.

“He llorado por mi ruptura el primer día”

Aurah Ruiz ha defendido sus sentimientos, asegurando que todo lo que vivió en la casa era reales. “El primer día de la ruptura fui a cenar con unas amigas y no pude evitar llorar en el restaurante delante de todo el mundo”, asegura.

No quiere volver con él

“Que me dejen así no lo entiendo. No me dio explicación en 10 minutos de conversación”, asegura Aurah Ruiz, que reconoce que no desea volver con Suso.

