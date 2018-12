Aurah Ruiz se reencuentra con Suso en ‘GH VIP’ y lo deja descolocado

Aurah Ruiz ha vuelto a la casa, aunque solo por unos minutos. Y es que ha viajado hasta Guadalix de la Sierra desde el plató de Telecinco para reencontrarse con el que se ha convertido en su pareja. Suso no podía esperarse la gran sorpresa y no dudó en darle un abrazo al encontrarse con ella.

Leer más: La “tormentosa relación” de Aurah Ruiz encuentra respuesta en uno de sus exnovios

Instantes antes de encontrarse con Suso, Aurah ha podido ver unas imágenes en las que Suso bromeaba con Asraf. Aurah no ha entendido las imágenes y le ha pedido explicaciones a Suso nada más verle: “¿Tú cómo estás? ¿Y tus sentimientos? ¿Tienes algo que decirme? ¿Tus sentimientos están acorde conmigo o con Asraf?”, le preguntaba a Suso en la sala de pruebas.

Suso, descolado por las preguntas, le contestaba: “¿Estás de broma no? ¿Pero eso se ha tomado en serio fuera?”. No hay duda de que el colaborador de televisión se ha quedado de lo más sorprendido. Además, Aurah le ha comentado que no se fíe de Asraf, algo que le ha dejado en duda: “¿no es mi amigo Asraf?”.

Suso ha recibido la sorpresa de Aurah en la casa de ‘GH VIP’

“¡Ehh!”, la decía Suso a Aurah nada más verla

Un abrazo tras reencontrarse



Aurah seguía interesada en saber qué había ocurrido entre Suso y Asraf: “¿Qué pasa con Asraf?”. Suso contestaba: “Tengo que reconocer que tengo dudas entre tú y Asraf”, le decía en broma a Aurah. “Dime la verdad Suso”, seguía insistiendo.

Aurah estaba deseando resolver algunas dudas sobre la relación de Suso con Asraf

“¿Asraf no es mi amigo?”



“Lo estás haciendo bien, que te rías más, que sigas siendo tú. Está bien equivocarse, te has equivocado, y mucho. Ya hablaremos tú y yo fuera, pero está bien que has reconocido. No todo está perdido. No seas tan pesimista. Ya lo verás todo fuera”, le decía Suso para dejarlo tranquilo.

“Te estoy esperando, pero tú y yo tenemos una conversación pendiente”, declara Aurah



Más contenido .....