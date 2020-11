Este domingo en la noche, Aurah Ruiz se convirtió en la nueva acampada de ‘La casa fuerte’ y será compañera de Tony Spina

La última semana ha sido muy intensa para Aurah Ruiz después de pillar a su novio, Jesé Rodríguez, siéndole infiel con una de sus mejores amigas. Desde entonces, ha sido Trendig Topic en diferentes ocasiones y esto ha hecho que se gane un puesto en ‘La casa fuerte’. Aurah será la acompañante de Tony Spina tras ser Sonia Monroy la última expulsada de la casa. La canaria llegó al plató del concurso ataviada con un vestido rojo y una capa a juego, siendo la gran sorpresa del reality. Lo cierto es que durante los últimos días y debido a la polémica que se había marcado con Jesé y Rocío Amar (la que fuera participante de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y supuesta mujer con la que el futbolista le fue infiel a la propia Aurah).

Como no podía ser de otra manera, las redes sociales se volvieron locas cuando vieron a Aurah siendo la nueva acampada. A pesar de que entra muy motivada al concurso, también ha querido admitir que no está pasando por sus mejores días. «Entro un poco desubicada. Estoy pasándolo un poco mal», decía. Jorge Javier Vázquez quería poner en contexto la historia de estos últimos días y le preguntaba a Aurah por ello. Aún así, la canaria no ha querido entrar mucho en la materia de lo que se estaba diciendo de ella durante los últimos días.

Aurah Ruiz no quiere hablar del tema de Jesé Rodríguez en televisión

«Los pillo juntos. Pero me gustaría, de nuevo, saltarme este paso porque estoy entrando en ‘La casa fuerte».»¿No estás con Jesé?», le preguntaba por último el presentador, queriendo que revelara más detalles jugosos de todo lo que ha ocurrido durante estos últimos días. «Me ha pedido perdón«, revelaba ella asegurando que no sabe en qué punto está su relación y qué quiere hacer en un futuro. Y por último al respecto añadía: «Me estas hurgando en una herida que ha pasado hace dos días y llevo un día encerrada llorando«.

Tal y como hemos contado anteriormente, Aurah Ruiz será compañera de Tony Spina, con quien se rumoreó que había estado tonteando durante un tiempo atrás. De hecho, incluso en el plató se llegó a decir que el ex de Makoke habría intentado tener algo más con ella. El reencuentro entre ambos ha sido muy cariñoso, demostrando la gran complicidad que hay entre ellos y bajo la atenta mirada de Mayka, la actual pareja de Tony Spina y que fue concursante de ‘La isla de las tentaciones’. Ella se encontraba en el plató y no podía quitar los ojos de este reencuentro. ¿Habrá algo más entre ellos?

Mientras que el acercamiento ha sido entre Tony y Aurah, en un principio las redes creían que la expulsada sería Sandra (también tentadora de ‘La isla de las tentaciones’ y que la canaria sería compañera de Tom Brusse. La pareja no está pasando por su mejor momento debido a las equivocaciones del francés llamando Melyssa, su anterior novia, a su actual pareja. Algo que no hizo ni pizca de gracia a la catalana.

Aurah pilla a Jesé siéndole infiel: ¿qué pasó?

Tras pasar el cumpleaños de la canaria juntos y que el que fuera futbolista le hiciera una fiesta sorpresa y regala carísimos regalos, Aurah Ruiz recibió un aviso de que Jesé se encontraba en una villa con una de sus amigas, Rocío Amar, siéndole infiel. Aurah no se lo pensó dos veces y puso rumbo a la localización que Amor Romeira le había indicado donde se encontró todo el «pastel»: el padre de su hijo Nyan y esta joven manteniendo relaciones sexuales. En un primer momento Aurah no reveló lo que había ocurrido pero fue Amor quien lo hizo público y esto hizo que se convirtiera en Trending Topic.

Fue en ese preciso momento cuando la canaria reveló lo que había ocurrido la noche anterior: «Imagínense lo que ha podido pasar si he salido escoltada por la Policía. Me entero de todo. Quiero darles las gracias a mis amigas por mi cumpleaños y por participar en todos los regalos. A los traicioneros no, gracias», aseguró la canaria. En ese instante comentó quién era la chica con la que supuestamente había pillado a Jesé Rodríguez: una expretendienta de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ llamada Rocío Amar. Han sido varios días en los que las protagonistas han ido contando sus versiones en sus respectivos perfiles de Instagram.