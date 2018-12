Suso y Aurah, ¿el principio del fin de su relación?

Desde que el pasado jueves, Suso abandonara Gran Hermano VIP muchos se preguntan sobre el noviazgo que mantiene con Aurah Ruiz. La tensa afinidad de esta última con su suegra, los desencuentros, las discusiones dentro de la casa de Guadalix… hacen que se cuestione su relación.

La propia protagonista de esta historia ha ofrecido unas declaraciones en el programa Socialité donde aseguraba que la relación no atraviesa su mejor momento. Y es que desde que Suso saliera del programa no se han visto, además la canaria también ha confesado que este no estuvo presente en la fiesta que marcaba el final de concurso.

Una conversación pendiente

Aurah comenzaba su intervención asegurando que no se encuentra muy bien y que tiene una conversación pendiente con Suso. Asimismo decía que no habían tenido la oportunidad de verse y que Suso había estado estos días con su familia

Ni un solo beso

“Es verdad que desde que salió de la casa no me ha dado ningún beso”, señalaba Aurah. Tras su salida de la casa no han tenido la oportunidad de mantener ni una breve conversación.

Conversación vía WhatsApp

A pesar de que no han tenido un encuentro cara a cara, sí que se han mandado diversos mensajes en los que Suso confirmaba que todo estaba bien, y que ya hablarían más adelante. Tranquilizaba a su chica con que no pasaba nada.

Sin el consentimiento de los amigos de Suso

Aurah ha reconocido que no cuenta con el beneplácito de los amigos de su pareja. “No me conocen de nada, no sé porqué me tienen que juzgar. Si fueran amigos aceptarían lo que él quiere”, ha dicho.

¿Aura y Suso han roto?

María Patiño preguntó claramente a la joven si habían roto su relación. Esta dijo que no y añadió que necesitaba una explicación por parte de su chico.

Aurah confirma su amor por Suso

A pesar de la distancia de estos últimos días, Aurah afirmaba que sigue queriendo a Suso y que ha estado esperándole todo este tiempo.

Su madre apuesta por la relación de su hija

La ex de Jesé Rodríguez señalaba que su madre le había dicho recientemente que si lo que ella siente es amor de verdad “nada ni nadie lo va a romper”. Con este mensaje cuenta con el apoyo de su madre.

