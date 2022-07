La gala de ‘Supervivientes’, que suponía el regreso de Jorge Javier Vázquez, consiguió registrar uno de sus mejores datos con un 21,4% de share y 1.954.000 espectadores. Se trata de la segunda mejor cuota más alta de la edición. Esto le permitió ser lo más visto de la noche del jueves. La opción de Antena 3, con ‘El peliculón’ no consiguió superar el 10% de share, quedándose en un 8,4% y 718.000 espectadores.

Prime time

Antena 3

El hormiguero 16 años juntos Dani Martín 1.065.000 10%

El peliculón John Q 718.000 8,4%

Telecinco

Supervivientes 1.954.000 21,4%

La 1

Parot 499.000 4,6%

Parot 529.000 5,5%

La Sexta

El intermedio: the very best 389.000 3,8%

Cine Mad max: furia en la carretera 433.000 4,8%

Cuatro

First dates 402.000 4,7%

First dates: beach club 826.000 7,9%

El blockbuster Secuestrados (2021) 432.000 4,9%

Late Night

Antena 3

Cine Amigas hasta la muerte 198.000 6,6%

Telecinco

Supervivientes 1.954.000 21,4%

Supervivientes: diario 538.000 16,1%

Casino gran Madrid online show 180.000 8,1%

Cuatro

El desmarque de cuatro 122.000 4,9%

The game show 99.000 4,9%

La 1

Parot 446.000 6,5%

Cine Bajo la misma piel 117.000 4,3%

La Sexta

Cine 2 Apocalipsis meteórico 123.000 3,6%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Amar es para siempre 1.176.000 12,2%

Tierra amarga 1.509.000 18%

¡boom! 931.000 12,5%

Pasapalabra 1.833.000 23,9%

Telecinco

Sálvame limón 1.159.000 11,3%

Sálvame naranja 1.215.000 14,4%

Sálvame sandia 881.000 11,4%

La 1

Tour de Francia Lourdes-Hautacam 1.530.000 15,2%

Servir y proteger 568.000 6,7%

El cazador 662.000 8,8%

Te ha tocado 475.000 6,4%

Aquí la tierra 587.000 7,4%

La Sexta

Zapeando 483.000 4,7%

Más vale tarde 484.000 5,9%

laSexta clave 477.000 5,8%

Cuatro

Alta tensión 230.000 2,2%

Todo es mentira 475.000 4,6%

Todo es mentira bis 452.000 4,7%

Cuatro al día 386.000 4,9%

Cuatro al día a las 20h 293.000 3,9%