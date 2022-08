Detallamos todas las audiencias que han cosechado programas, series, películas y concursos de nuestro país y destacamos la serie turca de Antena 3, ‘Hermanos’, la cual ha conseguido igualar el máximo de cuota.

Prime time

Antena 3

El Hormiguero 16 años juntos Pepa Fernández-Julia Otero-Àngels Barceló 1.299.000 12,7%

Hermanos 1.378.000 16,1%

Telecinco

Cine 5 estrellas «Es por tu bien» 908.000 9%

La 1

Mapi 654.000 6,7%

Comando actualidad Al fresco del Norte 551.000 5,3%

Comando actualidad, comando al sol De este a Oeste 586.0006,3%

La Sexta

El intermedio: the very best 377.000 3,8%

Six 242.000 2,3%

Cuatro

First dates 1.098.000 10,8%

9-1-1 589.000 6,1%

La 2

Mi lugar de retiro 165.000 1,8%

Mi lugar de retiro 266.000 2,7%

Días de cine clásico: presentación Con el llego el escándalo 527.000 5,5%

Incluye:

– Días de cine clásico: película Con el llego el escándalo 529.000 5,5%

Late night

Antena 3

Hermanos 290.000 8%

Telecinco

Esta noche gano yo 336.000 6,6%

Casino gran Madrid online show 56.000 2,7%

Cuatro

9-1-1 517.000 7,6%

9-1-1380.0008,9%

The game show52.0002,1%

La 1

Lazos de sangre Lina morgan 349.0005,7%

Cine Una bocanada de aire fresco 114.0003,7%

La Sexta

Six 211.000 2,6%

Cine Matrimonio perfecto 98.000 2,5%

Crímenes imperfectos 59.000 2,9%

La 2

El comisario Montalbano 431.000 7,1%

Documentos tv Escuelas que encadenan 105.000 3,9%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Amar es para siempre 1.079.000 12,2%

Tierra amarga 1.321.000 16,8%

¡boom! 758.000 11,1%

Pasapalabra 1.684.000 23,4%

Telecinco

Sálvame limón 990.000 10,4%

Sálvame naranja 1.170.000 15%

Sálvame sandia 840.000 11,6%

La 1

La vuelta Vitoria-Gasteiz-Laguardia 810.000 8,8%

Incluye:

– La vuelta: retransmisión Vitoria-Gasteiz-Laguardia 826.000 8,9%

Servir y proteger 432.000 5,3%

El cazador 509.000 7,2%

Te ha tocado 381.000 5,6%

Aquí la tierra 547.000 7,4%

La Sexta

Zapeando 540.000 5,7%

Más vale tarde 389.000 5,1%

Cuatro

Alta tensión 250.000 2,5%

Todo es mentira 397.000 4,2%

Todo es mentira bis 403.000 4,6%

Cuatro al día 307.000 4,2%

Cuatro al día a las 20h 278.000 4%

La 2

Saber y ganar 764.000 7,9%

Grandes documentales 399.000 4,5%

Incluye:

– Luchadores salvajes El territorio 421.000 4,6%

– África inmensa El desierto de Namibia 377.000 4,4%

Documenta2232.0003%

Incluye:

– El camino de los hombres Los países bajos, la ruta de las flores 232.0003%

Un poco más lejos 168.000 2,5%

Sin equipaje 133.000 2%

Spanish western ¡acción! 112.000 1,5%

Mi lugar de retiro 114.000 1,3%