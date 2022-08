La noche del jueves ha llegado con el liderazgo de ‘Mallorca Files’ de Antena 3 con un 9,2% de share y 882.000 espectadores. Esta opción consiguió superar a las semifinales de ‘Idol Kids’, de Telecinco, que se quedó en 8,5% de share y 772.000 espectadores. La sorpresa del prime time la dio La Sexta, que con la película ‘ El último desafío’ registró 8,1% de share y 684.000 espectadores.

Prime time

Antena 3

El hormiguero 16 años juntos Iñaki Gabilondo 1.147.000 espectadores 11,2%

The Mallorca Files Amargor 882.000 9,2%

Telecinco

Idol Kids: Las semifinales 772.000 8,5%

La 1

Mapi 807.000 8,1%

Viaje al centro de la tele ¡Y olé! 788.000 7,7%

La Sexta

El intermedio: The very best 441.000 4,4%

Cine El último desafío 684.000 8,1%

Cuatro

First Dates 511.000 5,7%

First Dates 896.000 8,8%

FBI Most Wanted 489.000 5,2%

La 2

Mi lugar de retiro 226.000 2,4%

Documaster 305.000 4,2%

Incluye:

– Dinastías estadounidenses: Los Kennedy El poder de la riqueza 310.000 3%

– Dinastías estadounidenses: Los Kennedy El camino al poder 383.000 3,7%

Late night

Antena 3

The Mallorca Files Matar a un macho 557.000 7,9%

Crimen en el paraíso 206.000 6,5%

Telecinco

Idol Kids: Momentazos 276.000 7,3%

Casino Gran Madrid Online Show 72.000 3,8%

Cuatro

FBI Most Wanted 363.000 5,4%

FBI 260.000 6,2%

The Game Show 38.000 1,7%

La 1

Viaje al centro de la tele Esto es América 778.000 9,6%

Viaje al centro de la tele Top Junior 413.000 8,3%

El paisano Arties 155.000 6%

La Sexta

Cine 2 Ciega obsesión 202.000 6,1%

La 2

Documaster 305.000 4,2%

Incluye:

– Dinastías estadounidenses: Los Kennedy Hermanos de armas 345.000 3,9%

– Dinastías estadounidenses: Los Kennedy Secretos familiares 269.000 3,9%

– Dinastías estadounidenses: Los Kennedy La leyenda de Camelot 255.000 5,3%

– Dinastías estadounidenses: Los Kennedy El legado 269.000 8,9%

Festivales de verano Jazz al día 86.000 4,5%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Amar es para siempre 1.108.000 13%

Tierra amarga 1.329.000 16,9%

¡Boom! 735.000 10,6%

Pasapalabra 1.758.000 23,8%

Telecinco

Sálvame limón 1.050.000 11,7%

Sálvame naranja 1.086.000 14%

Sálvame sandía 864.000 11,5%

La 1

Cine Enemigas íontimas 494.000 5,7%

Servir y proteger 481.000 6,1%

El cazador 632.000 9%

Te ha tocado 423.000 6%

Aquí la tierra 616.000 7,9%

La Sexta

Zapeando 511.000 5,7%

Más vale tarde 458.000 6%

Cuatro

Alta tensión 183.000 2%

Todo es mentira 383.000 4,3%

Todo es mentira bis 365.000 4,3%

Cuatro al día 308.000 4,2%

Cuatro al día a las 20h 340.000 4,7%

La 2

Saber y ganar 543.000 6%

Grandes documentales 368.000 4,3%

Incluye:

– Luchadores salvajes La lucha por la vida 366.000 4,2%

– En la Colombia salvaje Los guerreros de los llanos 372.000 4,5%

Documenta2 269.000 3,5%

Incluye:

– La esencia del agua 269.000 3,5%

Un poco más lejos 194.000 2,8%

Viaje al pasado de las ciudades Shanghai, el puente de China al mundo 171.000 2,5%

Expedición con Steve Backshall Surinam: América del Sur 121.0001,5%

Mi lugar de retiro 137.000 1,6%

Mañana

Antena 3

Espejo público verano 311.000 12,5%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano Sopa de cebolla y coles de Bruselas 871.000 17,7%

La ruleta de la suerte 1.537.000 21,1%

Telecinco

¡Toma salami! Catalanes en la tele 11.000 2,4%

El programa del verano 353.000 14,2%

Ya es mediodía 860.000 12,8%

La Sexta

Únicos 0.000 0,1%

Únicos 1.000 0,1%

¿Quién vive ahí? 16.000 1,8%

¿Quién vive ahí? 43.000 3,4%

Aruser@s Fresh 169.000 8,7%

Al rojo vivo 286.000 7,4%

La 1

La hora de La 1 207.000 8,1%

Incluye:

– La hora de actualidad 194.000 8,1%

– La hora verano 272.000 6,8%

– Entrevista Miquel Iceta 246.000 7,4%

Corazón 519.000 6,4%

Cuatro

Minutos musicales 4.000 0,9%

Surferos TV 4.000 0,8%

Mejor llama a Kiko 0.000 0%

¡Toma salami!: La tele que nos parió Colaboradores de lujo 13.000 1,2%

Alta tensión 37.000 2,5%

Alerta Cobra Los mejores últimos días 57.000 3%

Alerta Cobra El atentado 122.000 5,4%

Alerta Cobra El atentado (2ª parte) 180.000 6,8%

Alerta Cobra Noche fatídica 207.000 6,4%

En boca de todos 204.000 3,4%

La 2

Reportero de la historia 9.000 1,8%

Inglés en TVE 3.000 0,5%

El lado salvaje de África Los mejores arquitectos de la naturaleza 13.000 1,4%

Canarias bajo el mar 43.000 3,3%

América salvaje 56.000 3,1%

Documenta2 49.000 2,3%

Incluye:

– Supernaturaleza Resistencia 49.000 2,3%

Las casas más extraordinarias del mundo 46.000 1,8%

Un poco más lejos 84.000 2,8%

Mañanas de cine Tierra de violencia 300.000 5,9%

Curro Jiménez Con las horas contadas 339.000 3,9%