El mes de agosto está siendo complicado en cuanto a las audiencias en televisión. La segunda entrega de ‘Viaje al centro de la tele’ ha registrado un 9% y 871.000 espectadores. Aunque ha bajado con respecto a su estreno la semana pasada, este programa de archivo sigue liderando en las noches de los miércoles. Por su parte, ‘Idol Kids’ se mantiene con un 7,1% y 606.000 espectadores, dejando atrás a Telecinco, que lleva un verano complicado en lo que respecta a audiencias.

Prime time

Antena 3

El hormiguero 16 años juntos Almudena Cid 783.000 8,1%

The Mallorca Files El icono del oligarca 838.000 9,2%

Telecinco

Idol Kids 606.000 7,1%

La 1

Mapi 594.000 6,4%

Viaje al centro de la tele Maestro Íñigo 871.000 9%

La Sexta

El intermedio: the very best 310.000 3,3%

Cine Daño colateral 453.000 5,8%

Cuatro

First dates 363.000 4,4%

First dates 770.000 8%

FBI most wanted 451.000 5,1%

La 2

Las casas más extraordinarias del mundo 144.000 1,8%

Documaster 376.000 4%

Incluye:

– Marilyn: su último secreto 395.000 4,1%

– Caso abierto: muerte de un icono: Marilyn Monroe 357.000 3,9%

Late night

Antena 3

The mallorca files Fan numero 1 518.000 7,8%

Crimen en el paraíso 221.000 6,9%

Telecinco

Idol kids: momentazos 235.000 6,3%

Casino gran Madrid online show 76.000 3,9%

Cuatro

FBI most wanted 350.000 5,4%

FBI 255.000 6%

The game show 58.000 2,4%

La 1

Viaje al centro de la tele Al son del verano 832.000 10,8%

Viaje al centro de la tele Especial un, dos, tres… 552.000 11,2%

El paisano Ezcaray 178.000 6,3%

Noticias 24h 59.000 3,3%

La Sexta

Cine 2 Apariencias engañosas 132.000 4,2%

La 2

Mordaza atómica 161.000 2,3%

El hombre más peligroso de Europa Otto skorzeny en España 142.000 3,4%

Festivales de verano Snarky puppy 57.000 2,6%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Amar es para siempre 950.000 11,6%

Tierra amarga 1.242.000 16,5%

¡boom! 718.000 10,5%

Pasapalabra 1.580.000 22,3%

Telecinco

Sálvame limón 873.000 9,9%

Sálvame naranja 1.017.000 13,6%

Sálvame sandia 740.000 10,3%

La 1

Cine ¿Quién sino tú? 521.000 6,3%

Servir y proteger 487.000 6,5%

El cazador 546.000 8%

Te ha tocado 388.000 5,7%

Aquí la tierra 510.000 6,9%

La Sexta

Zapeando 533.000 6,1%

Más vale tarde 437.000 5,9%

Cuatro

Alta tensión 178.000 2%

Todo es mentira 374.000 4,2%

Todo es mentira bis 395.000 4,9%

Cuatro al día 294.000 4,1%

Cuatro al día a las 20h 356.000 5,1%