Te contamos cuáles son las audiencias cosechadas este domingo 12 de junio, donde destaca que ‘Supervivientes’ ha hecho máximo de cuota de pantalla. En especial, la entrevista de Desi, quien ha contado varios bombazos como el hecho de que entre Anabel Pantoja y Julen pasó algo durante los días previos a que comenzara el reality.

Prime time

Antena 3

Antena 3 presenta A.c.i. 1.077.000 7,8%

Infiel 1.542.000 13,1%

Telecinco

Supervivientes: Conexión Honduras 1.801.000 19,3%

La 1

Futbol: UEFA Nations league España-R. Checa 4.175.000 32,7%

Película de la semana Django desencadenado 1.516.000 14,9%

La Sexta

Cine Pasajero 23 425.000 3,2%

Cuatro

First dates 292.000 2,3%

Cuarto milenio 703.000 5,5%

La 2

Imprescindibles 298.000 2,2%

Incluye:

– Utopía Manrique 298.000 2,2%

Versión española presentación Intemperie 398.000 3,6%

Incluye:

– Versión española Intemperie 544.000 4,5%

– Versión española coloquio Intemperie 127.000 1,5%

Late night

Antena 3

Infiel 248.000 5,7%

Telecinco

Supervivientes: conexión honduras (Continuación) 1.801.000 19,3%

Casino gran Madrid online show 250.000 11,1%

Cuatro

Cuarto milenio 314.000 5,6%

La 1

Cine The old man and the gun 306.000 9,5%

La 2

– Versión española: cortometraje Andy y las demás 89.000 1,3%

Hacia la circularidad 37.000 1%

La Sexta

Cine 2 Sola con un extraño 154.000 2,1%

Person of interest 83.000 2,8%

Cuatro

En el punto de mira Robots ladrones de trabajo 202.000 2,9%

En el punto de mira Cibercrimen 146.000 3,2%

The game show 72.000 3,1%

Conciertos radio 3 Gabriel ríos 29.000 0,8%

Documenta2 35.000 1,4%

Incluye:

– Un mundo sin arena 35.000 1,4%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Multicine Un error del pasado 1.183.000 11,2%

Multicine 2 Una extraña en mi casa 936.000 9,6%

Mundo brasero 750.000 7,5%

Telecinco

Viva la vida 1.217.000 12%

La 1

Sesión de tarde Un verano en Amberes 1.092.00010,3%

Sesión de tarde 2 La tapadera 943.000 9,6%

Previo fútbol: UEFA nations league España-R.Checa 1.205.000 12,2%

La Sexta

La roca 409.000 4%

Cuatro

Callejeros viajeros Playas de Rimini 296.000 2,8%

Home cinema Battleship 998.000 9,5%

Home cinema 2 Moneda de cambio 617.000 6,4%

Cuatro al día: fin de semana 338.000 3,4%

La 2

Saber vivir 204.000 4,8%

Zoom tendencias 181.000 3,5%

Siete mundos, un planeta Como se hizo 193.000 2,9%

La 2 express153.0001,8%

Entre tumbas, momias y jeroglíficos En busca de Djehuty 242.000 2,4%

Saber y ganar: fin de semana 507.000 4,8%

Grandes documentales 352.000 3,4%

Incluye:

– Cachorros: su primer año de vida 329.000 3,1%

– Cachorros: su primer año de vida 370.000 3,5%

– Cachorros: su primer año de vida 357.000 3,6%

80 cm Fermoselle: entre el Duero y el Tormes 299.000 3,1%

Ruralitas 338.000 3,6%

Turismo rural en el mundo Suecia 298.000 3%

Documentales de la 2 308.000 2,7%

Incluye:

– Siete mundos, un planeta África 307.000 2,7%

Mañana

Antena 3

Pelopicopata 10.000 1,6%

Los más…87.000 5,6%

Incluye:

– Videos, videos 37.000 3,7%

– Emociona 2103.000 5,9%

Centímetros cúbicos 164.000 5,9%

La voz kids: audiciones 374.000 9,1%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano Pan con perejil, ajo y queso 609.000 10,2%

La ruleta de la suerte 1.227.000 14,8%

Telecinco

I love tv 24.000 4,4%

Mejor llama a Kiko 33.000 4,1%

Got talent España: momentazos 188.000 10,8%

Got talent España 435.000 10,7%

Socialite by cazamariposas 984.000 12,5%

La 1

Agrosfera 101.000 15,6%

Seguridad vital268.000 11,5%

Comando actualidad Pueblos revueltos 232.000 7,4%

Comando actualidad Embajadores de pueblo 289.000 7,5%

Españoles en el mundo Fortaleza 356.000 8,4%

Españoles en el mundo Tokio 452.000 8,5%

Españoles en el mundo Grecia 548.000 7,6%

Corazón fin de semana 753.000 8,1%

La Sexta

Bestial 16.000 2,2%

¿Qué me pasa doctor? 43.000 2,4%

Zapeando 104.000 3%

Equipo de investigación. Desmontando a los negacionistas 109.000 2,6%

Equipo de investigación Las mentiras de el Cuco 237.000 4,2%

Cuatro

Minutos musicales 4.000 0,8%

Lo mejor de…mejor llama a Kiko 4.000 0,7%

Surferos tv 5.000 0,9%

Malas pulgas 22.000 2,5%

Malas pulgas 63.000 3,7%

Callejeros viajeros Mozambique 163.000 5,6%

Callejeros viajeros Aventura en Tanzania 242.000 6,5%

Callejeros viajeros Playas de Cabo Verde 251.000 6,1%

Viajeros cuatro Asturias 346.000 6,2%

Cuatro al día: fin de semana509.0006,3%

La 2

La 2 Express 18.000 3,8%

That’s English 11.000 2,1%

That’s English 7.000 1,3%

Uned 12.000 1,9%

Los conciertos de la 2 XXII ciclo jóvenes músicos 4 (2 parte) 31.000 3,1%

En lengua de signos 27.000 1,8%

Buenas noticias tv 62.000 3,2%

Shalom 72.000 3,2%

Medina 84.000 3,3%

Ultimas preguntas 152.000 5,1%

El día del señor 432.000 11,9%

Incluye:

– Santa misa 450.000 12,2%

– Santa misa420.000 11,4%