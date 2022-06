Los concursantes ya han pasado el ecuador de ‘Supervivientes‘ y los estragos comienzan a hacerse cada vez más visibles. Con el paso de los días el hambre, el cansancio y el estado de ánimo van haciendo estragos y algunos supervivientes empiezan a dudar sobre su estancia en los Cayos Cochinos. ‘Superviventes’ es uno de los concursos más difíciles porque se exige mucho tanto a nivel físico como a nivel mental. Esto es precisamente lo que está empezando a ocurrirle a algunos de los participantes, que comienzan a ver como su sueño de estar en Honduras se va esfumando según pasan los días. Anuar Beno, el hermano de Asraf Beno, es uno de ellos, que se ha derrumbado en diferentes ocasiones durante las últimas horas en el concurso. El novio de Chabelita Pantoja no puede ver así a su hermano menor y se ha roto al verlo completamente derrumbado.

Que Anuar Beno no está pasando por sus mejores días en Honduras es un secreto a voces. Además del hambre y del hecho de que no se pudiera comer la recompensa al perder el último juego, se le suma los conflictos con algunos de sus compañeros. Esto ha hecho que se haya puesto al límite y lloró de manera desconsolada en la última gala de ‘Conexión Honduras’. Este martes, Asraf Beno ha visto las imágenes y se ha derrumbado. Sobre todo por el hecho de que algunos de sus compañeros cuestionen su tristeza. «Le he visto muchas veces así», asegura Asraf desde el plató.

Asraf Beno se rompe al ver el bajón de su hermano: «Me está dando mucha pena»

El novio de Chabelita Pantoja asegura que le «está dando mucha pena, le estoy viendo que quiere estar en el concurso, quiere darlo todo y estar nominado creo que le ha afectado bastante, no quiere salir». Visiblemente emocionado: «Yo quiero que se quede, por las ganas, él quiere quedarse y eso lo valoro mucho», ha dicho completamente roto al ver el delicado momento por el que está pasando su hermano pequeño. Y es que durante los últimos días, Anuar ha estado más alejado de sus compañeros que en ocasiones anteriores. Sin embargo, Asraf Beno no cree que su hermano esté solo en la isla: «No creo que sea eso, he visto a Anabel y a Yulen que le han ayudado». Y añade: «No me gusta verle así, todo el mundo ha tenido estos bajones», concluye con la voz entrecortada.

Anuar Beno sufrió un bajón al perder la prueba de recompensa y no poder alimentarse. “Es mucho agobio, aquí se pasa muy mal y cualquier cosa que ves te agobia un montón”, comenzó diciendo. Y aseguró que “está muerto de hambre” y que todo eso “cuesta mucho más de lo que parece”, explicaba entre sofocos y entre lágrimas.