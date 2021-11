A lo largo de los últimos dos años, Arancha Morales se ha consolidado como la presentadora estrella de la edición matinal de ‘Informativos Telecinco’. Siempre aportando su particular estilo a la hora de informar desde primera hora de la mañana, ha sido esta semana cuando una imagen de la presentadora se ha hecho viral en Twitter gracias a su gran parecido físico con Aitana Ocaña. ¡Son como dos gotas de agua!

El pasado 4 de noviembre, una usuaria de la conocida red social compartía una imagen en la que aparecía la presentadora tras un divertido «se comió un McAitana«. Una clara referencia al gran parecido físico que mantiene con la que fuera concursante de ‘Operación Triunfo 2017’. La periodista de la edición matinal de ‘Informativos Telecinco’ no dudaba en hacerse eco de la comparación y bromeaba al respecto: «Me convertí al primer mordisco«.

Desde entonces, lo cierto es que el tuit se ha hecho viral, acumulando más de 54.000 ‘me gusta» y compartido casi 4.000 veces, y ha corrido como la pólvora entre los diversos usuarios, quienes han compartido la foto con divertidos mensajes que han hecho referencias a algunos de los éxitos más reconocidos de Aitana. «Hoy he dejado mi telediario”, “Hoy he dejado mi teléfono para informarte, para informarte, para informarte”, “Otro remix de Aitana”, “11 noticias”, “Experta en informar de ‘Lo Malo’”, “Y es que me informas tanto”, “No sé qué pasará en Berlín… pero te voy a informar de ello”, “Que fuerte… Aitana, de cantante a periodista”, “Eres lo que comes”, “Telediario remix feat Pedro Piqueras”, “¿Cuántos McAitana te tienes que comer para que haga efecto? Que yo ya me he comido dos McAitana…”, “El volcán de La Palma continúa expulsando lava… Vas a quemarte”, son solo algunos de los ingeniosos comentarios que se pueden leer sobre el parecido razonable entre la cantante y la presentadora de Telecinco.

Arancha Morales estudió Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid y realizó un Máster en Relaciones Internacionales. Después de haber estado dos años de redactora en el ‘Diario As’, la redactora dio el salto a Mediaset y está al frente del informativo matinal de la cadena principal. Desde 2018, mantiene una relación sentimental con Jorge Marrón Martín, más conocido como Marron, el colaborador de ‘El Hormiguero’.

Aitana Ocaña, en el punto de mira

En la última semana, Aitana Ocaña se ha visto en el punto de mira después de lanzar su última colaboración, la séptima en lo que va de año. «Hablemos de la necesidad imperiosa e irreversible de que Aitana deje de hacer un featuring a la semana», escribía el periodista Paniagua a través de sus redes sociales. Una crítica que la joven cantante no dudaba en responder de forma contundente: «Cuando los cantantes de reguetón hombres sacan featuring cada semana, cosa que admiro y respeto, no os veo diciendo nada«.